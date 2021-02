Hannover

Es ist ein Auf und Ab, was Autofahrer bewegt: die Spritpreise. Dabei scheinen die Hannoveraner besonders gekniffen zu sein. Im Vergleich unter den 20 größten deutschen Städten ist die Landeshauptstadt laut „Clever Tanken“ am drittteuersten, zumindest was Diesel und Super E10 angeht. Laut einer Statistik vom Januar zahlen Bonner, bei der Annahme, dass sie viermal im Monat 60 Liter „Super E10“ tanken, 317,11 Euro – und sind damit im Vergleich am günstigsten unterwegs, Hannoveraner zahlen durchschnittlich 9,10 Euro drauf. „Dass die Preise in der einen Stadt in einem bestimmten Zeitraum teurer oder billiger sind als in anderen, hängt mit der lokalen Wettbewerbssituation, unter anderem mit der Quote der Markentankstellen zusammen“, erklärt Steffen Bock, Geschäftsführer von „Clever Tanken“.

Umwege würden sich auch für günstigen Sprit nicht lohnen

Ganz so teuer ist es in Hannover laut dem ADAC aber nicht. „Es ist nicht zwingend so, dass Hannover zu den teuersten Orten gehört“, so ADAC-Sprecherin Christine Rettig. Hannover würde im bundesweiten Vergleich eher im Mittelfeld stehen und weder mit besonders teuren, noch mit besonders günstigen Preise auffallen. Generell würden die Kraftstoffpreise stark schwanken und seien zum Jahresbeginn gestiegen. „Wir können zwar sagen, dass Dienstag und Mittwoch meistens günstiger sind und dass es meistens günstiger ist, vormittags zu tanken als morgens“, so Rettig. Dies sei aber auch nicht immer so. Sie empfiehlt, Vergleichsportale zu nutzen und zum Beispiel entlang der zu fahrenden Strecke nach dem günstigsten Angebot zu schauen. „Umwege lohnen sich aber nie“, betont Rettig.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die unterschiedliche Wertung Hannovers könnten auf verschiedenen Erhebungsformen basieren. „Clever Tanken“ bezieht die Zahlen für die Statistiken, laut einer Pressesprecherin, von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe und nimmt nur E10 und Diesel in die Wertung auf. Der ADAC nimmt, laut Rettig, nicht nur E10 und Diesel auf, sondern auch andere Kraftstoffsorten, nutzt außerdem verschiedene Quellen.

Von Stella-Sophie Wojtczak