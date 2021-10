Hannover

Die Fahrt zur Tankstelle wird für Millionen Autofahrer von Woche zu Woche schmerzhafter. Diesel ist in Deutschland inzwischen so teuer wie noch nie. Die Spritpreise steigen seit Monaten. Treiber ist vor allem der Ölpreis. Er zieht mit dem Wiedererstarken der Konjunktur nach dem Corona-Schock an und hat sich binnen Jahresfrist in etwa verdoppelt. Investoren machen sich vor den Wintermonaten Sorgen um ein zu geringes Angebot. Beim Diesel wird der Anstieg zudem durch die herbsttypische hohe Nachfrage nach Heizöl verstärkt.

Für Diesel müssen die Autofahrer inzwischen einen Preis von 1,50 Euro bis zu 1,64 Euro pro Liter an den Tankstellen in Hannover bezahlen (Stand 10 Uhr, Quelle: benzinpreis-aktuell.de). Am teuersten ist Diesel derzeit bei der Esso an der Göttinger Chaussee, am günstigsten kann an einer markenfreien Tankstelle an der Hildesheimer gezapft werden. Der billigste Literpreis für Super Benzin beträgt 1,70 Euro bei Esso an der Garbsener Landstraße, der höchste Benzinpreis in Hannover liegt bei 1,83 Euro an der Aral Tankstelle an der Göttinger Chaussee. Getoppt werden die beiden Preise nur noch von der Total Tankstelle an der Autobahn 7, dort werden 1,88 für Benzin und 1,77 für Diesel (Stand 10 Uhr) fällig.

Abends ist die günstigste Zeit zum Tanken

Die Angaben sind ohne Gewähr, denn der Kraftstoffpreis ändert sich mehrmals am Tag. „Die günstigste Zeit zum Tanken liegt zwischen 18 und 20 Uhr“, sagt eine Sprecherin des ADAC. Morgens und mittags indes gibt es Preisspitzen. Wer diese Faustregel berücksichtigt und die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Tageszeiten und den Anbietern nutzt, kann beim Tanken stets einige Euro sparen.

Zahlreiche Apps und Internetseiten geben an, welche Tankstelle in der Nähe derzeit am preisgünstigsten ist. Seit dem 31. August 2013 sind Unternehmen, die öffentliche Tankstellen betreiben, verpflichtet, Preisänderungen bei den gängigen Kraftstoffsorten Super E5, Super E10 und Diesel „in Echtzeit“ an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zu melden. Eine Übersicht der offiziell zugelassenen Informationsplattformen zu den Spritpreisen findet sich hier.

Politik soll bei Dieselpreis handeln

Wegen der Rekordpreise beim Tanken verlangt die Verkehrswirtschaft in Niedersachsen von der Politik rasche Schritte zur Entlastung von Unternehmen und Verbrauchern. Der Güterverkehr im Land ächze immer mehr vor allem unter den hohen Dieselkosten, sagte Christian Richter vom Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) am Mittwoch dem NDR. Er sprach sich für Gegenmaßnahmen wie eine Deckelung des Preises bei höchstens 2 Euro je Liter oder Verrechnung mit der Lkw-Maut aus. Die gestiegenen Transportkosten führen örtlich schon dazu, dass Lieferungen etwa im Einzelhandel nur verzögert ankommen. Eine andere Option könne es sein, die nächste Erhöhung der CO2-Steuer vorläufig auszusetzen, schlug der Verband vor.

Gutscheine und steuerliche Erstattung?

Auch der Bund der Steuerzahler will eine baldige Entlastung. So könne man die Pendlerpauschale etwa von 35 auf 40 Cent pro Kilometer erhöhen, damit Verbraucher zumindest einen Teil der Mehrausgaben wieder hereinbekommen, sagte Niedersachsen-Landeschef Bernhard Zentgraf. Denkbar seien auch Verbraucher-Gutscheine oder steuerliche Erstattungen. Zuletzt hatte auch Landeswirtschafts- und -verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) die Bundespolitik zu einer Erhöhung der Pendlerpauschale aufgefordert, gerade in ländlichen Regionen gebe es zum Auto mit Verbrenner bisher kaum Alternativen.

Nach Daten des ADAC müssen Autofahrer derzeit in Bremen besonders viel beim Tanken bezahlen. In einem Ranking war das kleinste Bundesland am Dienstag sowohl bei Benzin als auch bei Diesel am teuersten. Die Angaben bezogen sich allerdings nicht auf den Tagesdurchschnitt, sondern auf einen Zwischenstand am Vormittag.

