Schlimmer Verkehrsunfall am Ostersonntag in Alferde bei Springe: Ein Pkw ist aus bisher ungeklärten Gründen gegen 16.45 Uhr mit zwei Motorradfahrern auf der Landstraße 461 bei Alferde und der Kreisstraße 204 zusammengestoßen. Dabei wurden die Motorradfahrer schwer verletzt, mussten mit dem Rettungshubschrauber Christoph-4 in eine Klinik geflogen werden.

Mehr Informationen in Kürze.

Von Petra Rückerl