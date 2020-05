Zwei herrenlose Koffer sorgen für Sprengstoff-Alarm am Hauptbahnhof Hannover

Hannover

Sprengstoff-Alarm am Hauptbahnhof Hannover: Zwei herrenlose Koffer haben am Sonnabendabend für einen dreistündigen Polizeieinsatz gesorgt. Am Ende stellte sich der Inhalt der Gepäckstücke als harmlos heraus.

Alles begann damit, dass gegen 17.30 Uhr vor dem Haupteingang ein größerer und ein kleiner Koffer abgestellt wurden. Von zwei Männern, wie Bundespolizei-Sprecher Detlef Lenger am Sonntag berichtete. Ein Vorgang, der die Beamten bei der anschließenden Betrachtung der Videoaufzeichnung Verdacht schöpfen ließ: „Es sah so aus, als seien die Gepäckstücke zielgerichtet dort abgestellt worden.“

Halle und Vorplatz gesperrt

Daraufhin wurde die Bahnhofshalle teilweise gesperrt, ebenso der Ernst-August-Platz. Wer in den Hauptbahnhof wollte, musste die Eingänge Lister Meile, Volgersweg oder Rundestraße benutzen.

Der Einsatzleiter und Chef der Bundespolizeinspektion Hannover, Martin Kröger, forderte einen Sprengstoffspürhund und die Sprengstoff-Entschärfer vom Flughafen Hannover an. Der Hund schlug nicht an. Außerdem wurde ein Teil des Inhalts des kleineren Koffers sichtbar: Lebensmittel.

Roboter untersucht Gepäckstücke

Vorsichtshalber wurden die Gepäckstücke dennoch auch von einem Sprengstoff-Roboter untersucht. Die Überprüfung ergab, dass sich nichts Explosives in den Koffern befand.

Unterdessen erkannte die Bundespolizei auf Fotos aus der Videoüberwachung einen der Männer wieder, die die Gepäckstücke am Eingang des Hauptbahnhofs deponiert hatten. „Er kam aus der Ernst-August-Galerie und stand gerade an der Ampel“, so Lenger.

Grob fahrlässig gehandelt?

Der Pole wurde mit in die Wache am Hauptbahnhof genommen. Zur Zeit wird überprüft, inwieweit er und der andere Mann einander kennen, ob das Abstellen der Koffer vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgte und ob ein Ermittlungsverfahren wegen „betriebsstörender Handlungen“ eingeleitet werden müsse.

Von Britta Mahrholz