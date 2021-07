Hannover

Der Verband Islamischer Kulturzentren (VIKZ) plant in Hannover ein Wohnheim für männliche muslimische Jugendliche. Im NP-Gespräch erklärt VIKZ-Sprecher Erol Pürlü, den Nutzen der Wohnheime und das pädagogische Konzept.

Wie hoch sind die Baukosten für das Wohnheim und woher stammt das Geld?

Die Baukosten werden auf circa 2 Millionen Euro geschätzt. Der Neubau wird mit Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Bankkredit finanziert werden. Darüber hinaus erwarten wir auch Sachspenden.

Was sagen Sie Kritikern, die den VIKZ-Wohnheimen Integrationsfeindlichkeit vorwerfen?

Wir haben mit unseren Schülerwohnheimen seit zwanzig Jahren sehr gute Erfahrungen. Sie haben viele Abiturienten und Studenten hervorgebracht. Wenn unsere Jugendlichen Abitur machen und studieren, dann ist dies nichts anderes als Integration pur. Die Mediennutzung gehört mittlerweile zum Schulalltag. Die Freundschaften zwischen den Jugendlichen außerhalb des Wohnheims und den Bewohnern geht ja durch den Besuch des Wohnheims nicht verloren. Die bestehen weiterhin und werden auch in der Schule weitergepflegt. Ihre Freunde dürfen sie auch im Wohnheim besuchen.

Wo liegt der Bildungsschwerpunkt in den Wohnheimen - auf der religiösen oder der weltlichen Bildung?

Sowohl die schulische als auch die religiöse Bildung ist für uns wichtig. Den Schwerpunkt in unseren Wohnheimen bildet jedoch die schulische Bildung. Die Jugendlichen besuchen täglich deutsche Regelschulen vor Ort, werden am Nachmittag in den Wohnheimen von sozialpädagogischen Fachkräften in Nachhilfe sowie Hausaufgabenhilfe gefördert. Ihnen steht täglich ein vielfältiges Freizeitprogramm zur Verfügung. Eine Stunde am Tag wird ihnen religiöse Unterweisung angeboten.

Was ist das Ausbilduungsziel in den Wohnheimen?

Die Wohnheime fördern muslimische Kinder und Jugendliche in ihrer schulischen Laufbahn. Ziel ist es, ihre Chancengleichheit zu steigern, damit sie weiterführende Schulen besuchen und auch studieren können. Es gibt dutzende von Wohnheimbesuchern, die ihr Abitur machen, bereits studieren, oder ihr Studium absolviert haben und erfolgreich ihren Berufen nachgehen.

Aus welchen Schichten stammen die Schüler für die Wohnheime?

Die Wohnheime sind für Jugendliche aus intakten muslimischen Familien konzipiert, die aufgrund unterschiedlicher Faktoren einen Förderungsbedarf haben. Es geht keineswegs um schwer erziehbare Jugendliche.

Kostet ein Wohnheimplatz Gebühren?

Das Schülerwohnheim ist ein soziales Engagement der Gemeinden, die finanziell von ihnen getragen wird. Über einen kleinen monatlichen Schülerbeitrag werden keine weiteren Gebühren erhoben.

Wie finanziert sich das Wohnheim?

Das Wohnheim finanziert sich über Geld- und Sachspenden sowie über Mitglieds- und Schülerbeiträge.

Von Thomas Nagel