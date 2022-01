Sprechen Hannoveraner das reinste Hochdeutsch? Erste Studienergebnisse liegen vor

Laut einer Umfrage ist Hannover für die meisten Deutschen die Stadt, wo das reinste Hochdeutsch gesprochen wird. Aber ist das wirklich so? Eine Studie der Leibniz Uni zeigt, dass es auch hier Abweichungen gibt.

Hannover: Eine Probandin sitzt bei einem Sprachexperiment für das Forschungsprojekt «Die Stadtsprache Hannovers» der Leibniz Universität Hannover vor einem Aufnahmegerät. In Niedersachsens Landeshauptstadt spricht man das beste Hochdeutsch. So lautete zumindest der Mythos. Ein Forschungsteam untersucht die Sprache der Hannoveraner und äußert Zweifel an der Theorie. Quelle: Moritz Frankenberg