Hannover

Mit den Kleinsten ging es los: Sie starteten um 19.30, rannten einen Kilometer durch die City. Ein schöner Auftakt für den 17. Sportscheck-Nachtlauf.

Eine Aktion für Menschen, die gerne spät noch aktiv sind. Denn die meisten fangen um 22.15 Uhr damit an, sich auf ein verdientes Schläfchen vorzubereiten. Andere warteten um diese Uhrzeit am Opernplatz auf den Startschuss für den Zehn-Kilometer-Lauf durch Hannover. Schon um 20 Uhr begann der Lauf über fünf Kilometer. Um 21.15 Uhr waren die Schnellsten unterwegs – die, die zehn Kilometer in weniger als 50 Minuten schaffen.

6000 Sportler rennen durchs abendliche Hannover –vor der eindrucksvollen Kulisse des Opernhauses sind die nachtaktiven Läufer auf die 5-Kilometer-Distanz gegangen.

Autofahrer und Fahrgäste von Öffis mussten dafür mit Verkehrsbehinderungen und Sperrungen rechnen. Opernplatz, An der Börse, Georgsplatz, Sophienstraße, Ständehausstraße wurden schon mittags gesperrt.