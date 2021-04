Spitzenplatz: Hannover hat den zweitbesten Bahnhof Deutschlands

Hannover

Der Hauptbahnhof Hannover gehört zu den passagierfreundlichsten Bahnhöfen in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Studie der Buchungsplattform „Omio“. Diese hatte zwischen dem 1. Mai 2020 und dem 15. Februar 2021 die 30 am meisten über ihre Seite gebuchten Bahn-Destinationen in Deutschland unter die Lupe genommen. Dabei musste sich der Hauptbahnhof nur einem anderen Bahnhof geschlagen geben.

Für das Ranking hat „Omio“ die Bahnhöfe in vier Kategorien miteinander verglichen. Beim Untersuchungsfeld „Pünktlichkeit der Züge“ landete Hannover unter den Top 10 (Patz 7). Demnach waren immerhin 83 Prozent aller IC pünktlich, allerdings nur 72,7 Prozent der ICE. Am pünktlichsten fuhren die Züge laut Studie in Saarbrücken.

Hannover punktet mit Ausstattung und zentraler Lage

Mit 219 fußläufig zu erreichenden Geschäften, 407 Gastronomien sowie 19 Apotheken stand der hannoversche Hauptbahnhof bei der Bewertung „rund um den Bahnhof“ einen Platz besser da. Auch durch die zentrale Lage (Platz 5) sowie der besonders guten Ausstattung (volle Punktzahl), wie etwa der Anbindung zum öffentlichen Personennahverkehr, barrierefreien Zugängen zu den Gleisen oder Schließfächern, konnte Hannover punkten.

Lesen Sie auch: Ab Montag: Gleise vor dem Hauptbahnhof Hannover verschwinden

„Nur etwa 600 Meter vom Stadtzentrum entfernt gelegen, bietet der größte Bahnhof Hannovers vor allem Passagieren, die umsteigen müssen, viele Angebote“, resümiert die Buchungsplattform. Alle Kriterien zusammengerechnet sicherte sich der Hauptbahnhof am Ende den zweiten Platz – vor Leipzig (Platz 3), Saarbrücken (4), Köln (5), Hamburg (6) und München (7).

Nürnberg auf Platz 1, Kassel am schlechtesten

Einzig der Hauptbahnhof Nürnberg konnte am Ende mehr Argumente für sich sammeln, der als passagierfreundlichster Bahnhof Deutschlands gekürt wurde. Trauriges Schlusslicht des Rankings war der Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe, der in nahezu jeder Kategorie auf den hintersten Plätzen landete.

Von Jens Strube