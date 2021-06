Hannover

Das Ende ihrer Amtszeit rückt nahe. Am 15. Juli, der letzten Sitzung vor der Sommerpause, wird Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) in der Ratssitzung als Erste Stadträtin, Wirtschafts- und Umweltdezernentin verabschiedet. Wer ihr nachfolgen wird, ist nur partiell entschieden. Noch laufen Gespräche. 42 Bewerbungen liegen vor, so OB Belit Onay.

Stadtkämmerer Axel von der Ohe (SPD) wird wahrscheinlich am selben Tag von OB Belit Onay als neuer Erster Stadtrat vorgeschlagen. Darauf hatte sich nach Drängen der SPD die Ampel verständigt. Bisher, so das Argument der Sozialdemokraten, sei es guter Brauch gewesen, dass nicht der Oberbürgermeister und sein direkter Vertreter derselben Partei angehörten – in diesem Fall den Grünen.

Nicht zur Wiederwahl gestellt

Tegtmeyer-Dette verzichtete darauf, sich zur Wiederwahl als Dezernentin zu stellen. Im Interview mit der NP sagte sie, dieser Beschluss habe nichts mit einer Degradierung zu tun. „Für meine Entscheidung war die Funktion Erste Stadträtin nur ein Faktor von vielen, aber nicht der entscheidende Faktor. Die Diskussion darüber hat mich allerdings irritiert. Wir als Dezernenten und Dezernentinnen machen unsere Arbeit überparteilich und im Interesse der Stadt. Für mich ist nicht nachvollziehbar, warum das Parteibuch da eine Rolle spielen soll.“

Vorschlag bis zur Sommerpause

Ob die 60-Jährige eine neue Aufgabe annimmt – im Gespräch war die kaufmännische Leitung des Flughafens Hannover – ist noch nicht klar. Bis zur Sommerpause will Onay aber klären, wer künftig das Wirtschafts- und Umweltdezernat leitet. Unter den 42 Bewerbungen, so hat er gerade dem Verwaltungsausschuss in vertraulicher Runde berichtet, seien acht von Frauen. „Das Auswahlverfahren ist noch nicht abgeschlossen.“

Tegtmeyer-Dette will sich – wie angekündigt – bis zum 31. Juli auf ihre Arbeit im Rathaus konzentrieren. „Da gibt es noch Einiges zu erledigen, und das will ich ordentlich machen. Danach brauche ich bestimmt eine gewisse Erholungsphase.“

Von Vera König