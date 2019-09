NP-Spieletest: „Villainous“ – der Familienspaß

Hannover

Die düstere Aufmachung und die abstrahierten Spielfiguren machen es auf den ersten Blick deutlich: „Villainous“ ist zwar ein Disney-Spiel, richtet sich aber nicht an Kinder, sondern an herangewachsene Nostalgiker. Die schlüpfen in diesem kartenbasierten Strategiespiel in die Rolle einiger der berühmtesten Zeichentrick-Bösewichte: Käpt’n Hook („ Peter Pan“), Dschafar („Aladdin“), Malefiz („Dornröschen“), Prinz John („ Robin Hood“), Herzkönigin („ Alice im Wunderland“) und Ursula („Arielle, die Meerjungfrau“).

Das Spielfeld von "Villainous". Quelle: Hersteller

Die Besonderheit: Jeder Schurke hat seine eigene Agenda; aus seiner Perspektive werden die bekannten Stoffe erzählt. Die Spielertafel zeigt vier aus dem jeweiligen Film bekannte Orte, zwischen denen sich die Figur hin und her bewegt. Jeder Ort stellt vier Aktionsmöglichkeiten bereit, Karten ausspielen zum Beispiel. Und manchmal darf man Schicksal spielen: Das bedeutet, dass man Hindernisse von einem separaten Stapel den Gegnern in den Weg, also in dessen Auslage legt – so kommen nicht nur die lästigen Helden ins Spiel. Diese Schicksalskarten blockieren außerdem Aktionsfelder. Da hilft nur: kämpfen.

All das macht „Villainous“ sehr atmosphärisch. Schönheitsfehler: Die Spielziele sind unterschiedlich leicht zu erreichen. Der gierige Prinz John zum Beispiel muss bloß Machtchips, die Währung des Spiels horten, was auf etliche Weisen geht. Ein Käpt’n Hook hingegen muss nicht nur Peter Pan aus den Schicksalskarten locken; er muss ihn dann auch noch einmal quer über die Spielertafel bewegen. Für all das braucht es die richtigen Karten – und manchmal läuft es dabei auf pures Glück hinaus.

Prospero Hall: „Villainous“. Wonderforge/Ravensburger, für zwei bis sechs Spieler ab zehn Jahren, etwa 50 Euro.

Das ist Stefan Gohlisch Stefan Gohlisch bespricht seit bald 20 Jahren regelmäßig Gesellschaftsspiele für die Neue Presse. Er wurde 2010 in die unabhängige Kritiker-Jury "Spiel des Jahres" berufen und stimmt seitdem über den Gewinner der Auszeichnung "Kinderspiel des Jahres" ab, den weltweit wichtigsten Preis seiner Art.

Von Stefan Gohlisch