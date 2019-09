NP-Spieletest: „Die Schule der magischen Tiere“

Hannover

Wer die Bücher von Margit Auer nicht kennt, hat schon Schwierigkeiten, den Startpunkt, die Wintersteinschule auf dem Spielplan zu finden – „Die Schule der magischen Tiere: Nicht zu fassen!“ richtet sich klar an Fans der Materie. Gemeinsam versuchen die Teilnehmer in diesem kooperativen Würfel- und Laufspiel, zumindest eines der besagten Tiere ins Ziel zu bringen.

Das aufgebaute Spielbrett. Quelle: Handout

Dabei trifft Fans der Bücher viele alte Bekannte: Schildkröte Henrietta und Fuchs Rabbat gehen zum Beispiel ins Rennen. Schauplatz ist ein Rundkurs durch die Stadt in der Spielschachtel, darunter eine zweite, bewegliche Ebene: Dreht man sie, gehen in manchen Fenstern und Türen Lichter an. Und dann, das wissen die Kenner, versteinern die Tiere und sind erst einmal lahmgelegt. Für Kinder ein faszinierender Effekt. Der praktische Nebeneffekt: Wird ein Tier versteinert, darf die entsprechende Öffnung verdeckt werden – von dieser Stelle geht des Rest des Spieles über keine weitere Gefahr aus.

Und natürlich ist auch die freche Elster Pinkie mit im Spiel: Manchmal taucht sie nach dem Drehen im Schein einer der Laternen auf. Was jedes Mal bedeutet, dass die Spieler Helferkarten bekommen, die auf verschiedene Weise die Regeln zu ihren Gunsten beugen. Schönheitsfehler: Erstklässler, an die sich dieses Spiel vorwiegend richtet, haben so ihre Schwierigkeiten mit dem Lesen und Verständnis dieser Karten.

Laufspiele gehen immer, aber hier hat man es mit einem typischen Lizenzspiel zu tun: hinreichend originell, aber letztlich nur für Fans interessant.

Michael Kallauch: „Die Schule der magischen Tiere: Nicht zu fassen!“. Kosmos, für einen bis vier Spielende ab sechs Jahren, etwa 20 Euro.

Das ist Stefan Gohlisch Stefan Gohlisch bespricht seit bald 20 Jahren regelmäßig Gesellschaftsspiele für die Neue Presse. Er wurde 2010 in die unabhängige Kritiker-Jury "Spiel des Jahres" berufen und stimmt seitdem über den Gewinner der Auszeichnung "Kinderspiel des Jahres" ab, den weltweit wichtigsten Preis seiner Art.

Von Stefan Gohlisch