Hannover

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Mann die Spielhalle in der Zeißstraße am 25. Juli gegen 2.45 Uhr betreten. Er zielte mit einer Schusswaffe auf einen Angestellten (62) und forderte ihn auf, Geld herauszugeben. Seine Beute stopfte er in eine mitgebrachten Tasche und flüchtete unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Jetzt ruft die Polizei die Öffentlichkeit anhand von Bildern der Überwachungskameras zur Mithilfe auf. Der Gesuchte ist circa zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und hat eine sportliche Figur. Bei der Tat trug er weiße Schuhe, eine dunkle Jogginghose und eine schwarz-weiß-rote Joggingjacke. Zudem hatte der Räuber eine Sturmhaube über den Kopf gezogen.

Wer kann Hinweise geben?

Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können oder zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511/1095555 zu melden.

Von api