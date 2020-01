Spiel mit dem Feuer? In Kleefeld brennen immer wieder Container

Hannover

Wer zündelt denn da immer wieder? Zu mehreren Containerbränden ist es in den vergangenen Tagen in Kleefeld gekommen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und hofft auf Zeugenhinweise. Ereignet haben sich die Brände in der Zeit von vergangenem Sonntag bis Mittwoch.

Die Containerbrand-Chronik: Gegen 4.50 Uhr am Sonntag hatte eine Zeugin einen Knall am Blumhardthof gehört und bemerkt, dass zwei Müllcontainer brannten. Sie rief die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Retter griffen die Flammen jedoch auf zwei weitere Container über und beschädigten darüber hinaus die Rinde eines nahe stehenden Baumes.

Kurz danach gegen 5.10 Uhr bemerkten Zeugen dann an der Blumhardtstraße brennende Container und alarmierten die Einsatzkräfte, die daraufhin das Feuer löschten.

Zuletzt brannten in der Nacht zu Mittwoch vier Container

In der Nacht zu Mittwoch brannte es dann – dieses Mal an der Kirchröder Straße. Hier gerieten in einem Unterstand vier Container in Brand. Durch die Flammen wurden auch in der Nähe stehende Bäume beschädigt.

Polizeibeamte der Polizeistation Kleefeld haben in allen Fällen Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer gegen Unbekannt eingeleitet. Sie bitten Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei dem Polizeikommissariat Südstadt unter der Telefonnummer 0511 / 109 3217 zu melden.

Von Simon Polreich