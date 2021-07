Spezialkurs „Femme“: Lernen fürs Leben in der neuen Heimat

Hannover

Sie waren geflüchtet in ein fremdes Land. Wo es hohe Sprachbarrieren gibt. Und völlig andere Regeln als in der einstigen Heimat: Da wird Müll getrennt, da gibt es Sozialversicherungsabgaben, da gibt es ein undurchschaubares Steuerrecht und ein anderes Schulsystem für die Kinder. Und: Da haben Frauen gleiche Rechte, gleiche Möglichkeiten, gleiche Chancen. Das ist Neuland für die Frauen, die hier so entspannt vor der Jugendherberge sitzen, bevor sie das weiterhin tun, was sie glücklich macht: Lernen. Beileibe nicht nur die deutsche Sprache.

„Meine Mitschülerinnen waren am Anfang sehr scheu, sie trauten sich nicht, über sich oder ihre Probleme zu reden. Das machen wir in unserer Kultur eigentlich nicht“, erzählt Shahdia Ade (43), die vor fünfeinhalb Jahren aus dem syrisch-kurdischen Hasaka nach Deutschland kam und schon etwas mehr Selbstbewusstsein mitbrachte. „Aber jetzt sind sie schon soweit, dass sie ihre Probleme erklären und sogar Lösungen dafür sehen.“

Orientierung in unbekannter Welt

Dieser „Femme“-Kurs für die kurdischen und arabischen Frauen soll den Teilnehmerinnen Orientierung in einer Welt geben, die für sie unbekannt ist, die ihnen aber viele neue Perspektiven bietet. Vier Tage die Woche, fünf Wochen täglich sechs Stunden Unterricht in deutscher und arabischer Sprache, dazu Kinderbetreuung. Die Männer, die ihre Frauen am ersten Tag brachten, sahen, dass es gut war und konnten sie beruhigt ziehen lassen.

„Wenn die Männer aber Probleme mit dem wachsenden Selbstbewusstsein und dem Selbstwertgefühl haben, bieten wir einen extra Kurs für Paare an“, sagt Hedi Blödorn, Geschäftsführerin von „Cultural Lights“, dem Berliner Träger dieses vom Jobcenter finanzierten Angebots. Ein gutes Argument: Die Frauen werden hier bei „Femme“ so gecoached (zum Teil auch einzeln), dass sie fähig für den Arbeitsmarkt werden und Geld nach Hause bringen. „Das zieht schon!“ Im zusätzlichen Kurs „Familienkompass“ macht sie patriarchal gesinnten Männern aber auch klar: „Ihr seid hier in Deutschland, ihr müsst euch hier anpassen, sonst wird es schwierig.“

Birivan Morad aus Syrien hat ihren Mann schon so weit, dass er die gemeinsamen Kinder (13 Monate, 6, 9 Jahre) beaufsichtigt, während sie Deutsch und „meine Rechte“ paukt. Im Juni 2016 kam sie nach Deutschland, vor acht Monaten flüchtete die 31-Jährige ins Frauenhaus, „dort habe ich schon wichtige Informationen bekommen“.

Weiter geht’s damit im „Femme“-Kurs: Aus der Frau, die Ängste vor anderen Menschen und auch vor ihrem Mann hatte, wurde eine Frau, die nun weiß, wer sie ist, wo sie steht und was sie kann. „Ich muss stark werden, denn ab August beginne ich mit der Ausbildung zur Sozialarbeiterin. Ich will mit Kindern oder vielleicht eines Tages im Frauenhaus arbeiten“, sagt die Kurdin mit festem Blick. „Wir Frauen sind auch Menschen und wir können alles machen, was wir möchten.“ Immerhin weiß ihr Mann nun schon, dass er „mein Partner ist und nicht mein Vater“.

Mit Mädchen und Jungen arbeiten würde auch gern Shahdia Ade, aber die Deutsch-Ägypterin Hedi Blödorn sieht noch viel mehr Potenzial bei der 43-Jährigen. Ade, aufgewachsen in der nordsyrischen Stadt Hasaka mit zwölf Geschwistern, um die sie sich kümmern musste, später Ehefrau und Mutter von drei Kindern (17, 13, 4), wollte eigentlich immer nur lernen. Als sie nach der 9. Klasse die Schule verlassen musste, um der kranken Mutter zu helfen, besorgte sie sich entsprechende Schulliteratur, las, lernte allein zu Hause und konnte nach drei Jahren ihre Abitur-Prüfung ablegen. Und noch vier Jahre als Lehrerin Siebt- bis Neuntklässler in Geschichte unterrichten. Bis der Krieg kam.

„Die Frauen hier haben Kinder oder arbeiteten in Syrien mit ihnen, deswegen denken sie zuerst, dass sie nur in dem Bereich arbeiten können“, weiß Hedi Blödorn. „Wenn sie erst einmal in unseren Kursen erfahren, was noch möglich ist, fangen ihre Augen an zu leuchten.“ Deswegen sei die Zusammenarbeit mit den Jobcentern auch so fruchtbar. „Eine sportliche Teilnehmerin will nun Post mit dem Fahrrad ausfahren. Zuvor wusste sie nicht, dass Frauen dies können und dürfen.“

Safia Noureddin (37) und ihre gleichaltrige Freundin Nada Awdeh sind schon seit der Grundschulzeit in einem Dorf in der Region Damaskus befreundet. Beide heirateten, bekamen Kinder, Noureddin hat drei im Alter von zwei bis 14 Jahren, Awdeh vier im Alter von sieben Monaten bis 13 Jahren. „Wir sind zwar nicht zusammen geflohen aus Syrien, aber wir haben uns hier in Hannover wiedergefunden“, erzählt Safia Noureddin lächelnd, die in ihrer alten Heimat als Dolmetscherin arbeitete und künftig gern in der Kinderpflege arbeiten möchte.

Sie war es, die über eine Facebook-Gruppe des Jobcenters von dem auch auf arabisch geschriebenen Angebot „Femme“ erfuhr. Und überredete ihre Freundin, sich ebenfalls anzumelden. „Wir lernen hier die Grundgesetze, die Regeln, und auch, wie wir uns selbst helfen können und welche Rechte wir haben“, sagt Nada Awdeh, die als Religionslehrerin arbeitete und hier gern in die Kosmetikbranche gehen möchte. Auch wenn die beiden Freundinnen sich meist auf Arabisch austauschen: „Unsere Kinder sollen nur Deutsch sprechen und so lernen wir auch von ihnen.“

Das hört Dima Nasser (37) gern. Die Agraringenieurin, vor vier Jahren aus Syrien nach Deutschland geflohen und seit eineinhalb Jahren Dozentin bei „Cultural Lights“, ist ziemlich stolz auf die Teilnehmerinnen auch hier in Hannover. Die Kölnerin wird bundesweit für die Schulungen eingesetzt, hat seit Beginn ihrer Tätigkeit etwa 800 bis 900 Frauen fit für ihr Leben in Deutschland und damit für den Arbeitsmarkt gemacht. Auch schon in diesem Kurs: „Eine Frau erzählte mir, dass ihre Tochter sie nach einer Woche fragte, warum sie plötzlich so anders ist. So froh.“

