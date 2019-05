Hannover

Bei dem schweren Lkw-Unfall am Montag wurden Asphalt, Leitplanken und eine Schilderbrücke auf der A2 zwischen Bad Nenndorf und Wunstorf-Kohlenfeld schwer beschädigt: Deshalb muss die A2 am Dienstagabend ab 18 Uhr zum Teil gesperrt werden:

Zwei Fahrspuren gesperrt

Die Fahrstreifen in Richtung Hannover werden auf zwei Spuren verengt, dann steht also nur ein Fahrstreifen in Richtung Hannover zur Verfügung. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Über die Dauer der Sperrung ist noch nichts bekannt. Aktuelle Infos gibt es bei der Verkehrsmanagementzentrale.

Von NP