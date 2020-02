Sperrungen wegen Conti-Baustelle

Hannover

Wegen Arbeiten am Neubau der Continental-Zentrale am Pferdeturm ist von Dienstag bis Donnerstag zumindest im Berufsverkehr mit Verkehrsbehinderungen auf der Hans-Böckler-Allee zu rechnen (NP berichtete). Für Dacharbeiten am nördlichen Gebäudeteil werden der Geh- und Fahrradweg sowie eine Fahrbahn Richtung Innenstadt gesperrt.

Hintergrund dafür ist, dass für das geplante Atriumdach der neuen Conti-Zentrale übergroße Träger angebracht werden, für die mobile Kräne aufgestellt werden müssen. Ab Dienstag, 4. Februar, 10 Uhr, bis Donnerstag, 6. Februar, 20 Uhr, sind dementsprechend der Fuß- und Radweg entlang der Hans-Böckler-Allee Richtung Innenstadt gesperrt. Zusätzlich wird im Bereich der Baustelle zwischen Messeschnellweg und Clausewitzstraße ab Dienstag, 14 Uhr, bis zum 5. Februar, 20 Uhr, ein Fahrstreifen Richtung City auf der Hans-Böckler-Allee nicht befahrbar sein. Zwar stehen weiterhin zwei Fahrstreifen stadteinwärts zur Verfügung, allerdings dürfte es während des Berufsverkehrs dennoch zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Sperrungen seien notwendig, um die „notwendige Baustellen- und Arbeitssicherheit herzustellen“, teilte Continental mit. Der Zulieferkonzern mit Sitz in Hannover baut am Pferdeturm aktuell eine neue Unternehmenszentrale, in der ab 2021 rund 1250 Mitarbeiter Platz finden. Im Eingangsbereich des nördlichen Gebäudeteils ist ein großes Atriumdach geplant. Dafür werden drei Träger, die bis zu 40 Meter lang sind, angebracht. Auf der anderen Seite der Hans-Böckler-Allee entsteht der südliche Gebäudeteil, beide Komplexe sollen mit einer Brücke verbunden werden, die die Hans-Böckler-Allee überspannt. Die Installation der Glas-Stahl-Brücke wird für Ende des Frühjahrs erwartet, dann ist mit einer kompletten Sperrung der Einfallsstraße für ein Wochenende zu rechnen.

Von Inken Hägermann