Sperrstunde: Polizei Hannover zufrieden – aber Ärger im Rotlichtviertel

Hannover

Während am späten Freitagabend nur wenige Menschen in Hannover unterwegs waren, herrschte in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wieder mehr Betrieb auf den Straßen. Bei deutlich milderem Wetter als in der Nacht zuvor blieb aber es auch in der zweiten Nacht mit Sperrstunde überwiegend ruhig. Weil die Region am Sonnabend den Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten hatte, damit als Risikogebiet klassifiziert wird, gelten seither verschärfte Maßnahmen – für Privatpersonen und Gastronomen. Doch nicht jeder hielt sich daran.

Dennoch verfestigte sich der positive Eindruck vom Freitagabend. An der Limmerstraße in Linden-Nord ging es auch den Abend darauf überwiegend ruhig zu. „Wir mussten dort nur vereinzelt lautstarke Gruppen im Gespräch besänftigen“, teilte Polizeisprecher Michael Bertram der NP mit. Die Unruhestifter seien aber verständnisvoll gewesen. Auch als die Ordnungshüter auf die Mindestabstände hinwiesen. Denn: Nach Überschreiten der 50er-Inzidenz am Sonnabend ist es durch die Corona-Verordnung des Landes vorgeschrieben, dass nicht mehr als zehn Personen aus zwei Haushalten zusammenstehen dürfen.

Anzeige

Am Steintor: Polizei trifft über 40 Personen in Bar an

Etwa eineinhalb Stunden später, gegen Mitternacht, herrschte Ruhe auf der Kiezmeile. Restaurants und Bars waren geschlossen, vor den Kiosken war es wieder leer. Auch am Kröpcke blieb es ruhig, nur vereinzelt standen kleine Gruppen zusammen. Am Opernplatz waren kaum Personen auf der Straße, die Lokalitäten hatten pünktlich zu. Am Steintor war ebenfalls wenig Betrieb. Kaum Menschen unterwegs, die Läden waren geschlossen – mit einer Ausnahme.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

In der Reitwallstraße wurde in einer Bar die von 23 Uhr bis 6 Uhr geltende Sperrstunde missachtet, teilt die Polizei mit. Die Beamten trafen dort gegen 2 Uhr mehr als 40 Gäste an. Eindeutiges missachten der Regeln. Folglich machte die Polizei kurzen Prozess, schickte die Anwesenden nach Hause und schlossen das Lokal. Gegen den Inhaber wurde zudem ein Verfahren eingeleitet.

Neun Bordelle verstoßen gegen Hygienevorschriften

Neben der Sperrstunden-Regelung seien auch die bereits vorher geltenden Corona-Auflagen kontrolliert worden. Weil gegen diverse Hygienevorschriften verstoßen wurde, musste die Polizei bei einer Kontrolle von elf Bordellen im Steintor-Bereich acht davon schließen. Gegen die Betreiber wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Nach einem Zeugenbericht waren zwei davon kurz nach halb 3 noch immer geöffnet. Die Häuser wurden erneut geschlossen, die Betreiber erhielten weitere Anzeigen.

Lesen Sie auch: Risikogebiet Region Hannover – Diese Regelungen gelten jetzt

Bereits um 18:30 Uhr musste die Polizei ein Bordell in der Ludwigstraße schließen und zur Anzeige bringen, nachdem kein Hygienekonzept vorgelegt werden konnte. Aus diesem Grund und weil das Personal keine Masken trug, musste gegen 19 Uhr auch ein Friseur in der Schillerstraße den Betrieb einstellen. Wegen Corona-Verstößen musste die Polizei zudem eine Spielhalle in der Mehlstraße sowie eine Bar in der Escherstraße dichtmachen.

Gastronomen halten sich an Regeln – Lob für Polizei in der Altstadt

Hygienevorschriften würden bei Kontrollen noch häufig festgestellt werden, sagt der Polizeisprecher: „Da ist noch Verbesserungsbedarf.“ Dies gelte jedoch nur selten für die Gastronomen. Auch wenn da ab und an einer aus der Reihe fiele: „Die absolute Masse der Gastro hat das auf dem Schirm, hält sich an die Regeln“, ist Bertram zufrieden. Dies gelte insbesondere auch für die seit Freitag geltende Sperrstunde, bei der sich das Gros vorbildlich verhalten würde. Auch beim Außer-Haus-Verkauf von alkoholischen Getränken, der Gastronomen seit Sonnabend gänzlich untersagt ist.

Etwa in der Altstadt. Dort hatte die Polizei bereits gegen 19:30 Uhr insgesamt 16 Lokalitäten in der Altstadt auf entsprechende Hygienekonzepte kontrolliert, die ausnahmslos alle Wirte vorlegen konnten. Auch sonst gab es keinerlei Verstöße. Von Gästen und Betreibern habe es zudem positives Feedback für die Kontrollmaßnahmen der Polizei gegeben, heißt es.

Kontrollfahrt: Wie hier in der Altstadt, hat die Polizei Hannover im gesamten Stadtgebiet die Einhaltung der Corona-Sperrstunde überprüft. Quelle: Christian Elsner

Das positive Bild blieb. Kurz vor der Sperrstunde, mancher machte auch schon etwas früher zu, wurden die Gäste nach Hause geschickt. Einige Ausgesetzte schlenderten anschließend noch durch die Altstadt, machten sich dann auf den Heimweg. Dabei achteten sie auf Mindestabstände, größere Gruppen teilten sich in kleinere auf.

Von Jens Strube und Christian Elsner