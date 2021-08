„Speed-Dating“ beim ADAC: eSport mit Promis in Laatzen

Hannover

Packende Duelle durch die Kurven der legendären Nordschleife im Cockpit berühmter Rennboliden. Durch die dynamische Bewegung der eSport-Simulatoren inklusive 3D Motorsound auf den Ohren fühlt man sich tatsächlich wie ein echter Rennfahrer.

Am kommenden Wochenende sind die ADAC eSport-Simulatoren im Einsatz für den guten Zweck: 16 Promis aus der Region Hannover fordern eSport-Fans heraus, die schnellste Runde auf der Nordschleife zu fahren. Wer gegen die Recken der TSV Hannover-Burgdorf, Kunstturner und Olympionik Andreas Toba, Spieler des TSV Havelse, Kabarettist Matthias Brodowy oder weitere prominente Unterstützer antreten möchte, spendet dafür einen Betrag seiner Wahl. Welche Promis die Aktion noch unterstützen ist unter www.adac-niedersachsen.de nachzulesen. Alle Spenden im Rahmen der Aktion gehen zu einhundert Prozent an die von der Flutkatastrophe besonders betroffene Samtgemeinde Adenau in unmittelbarer Umgebung des Nürburgrings.

Das virtuelle Racing findet am

Freitag, 6. August 2021, zwischen 14 und 20 Uhr sowie am

Samstag, 7. August 2021, zwischen 10 und 17 Uhr

statt. Gebucht werden können Zeitslots von 15 Minuten unter der Telefonnummer

05102 93 06 58

Zur Sicherheit aller ist die Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Impf- oder Genesungsnachweis bzw. ein aktueller Bürgertest.

Fahrsicherheitstraining wird verlost

Unter allen Teilnehmern wird für die schnellste Tages-Runde je einen Gutschein für ein ADAC Fahrsicherheitstraining verlost. Pandemiebedingt ist kein weiteres Rahmenprogramm geplant.

Auch wer außerhalb des Simulatoren-Cockpits spenden möchte, ist herzlich eingeladen. Mehr Informationen und die Bankverbindung für Spendenbeiträge unter fsz-hannover.de und adac-niedersachsen.de – das Stichwort lautet „#erace2help“.

Von NP/okz