Hannover

In der Region Hannover haben sich am Montag erneut Gegner der Corona-Maßnahmen zu sogenannten „Spaziergängen“ getroffen. In Hannover demonstrierten zeitgleich mehr als 100 Menschen aus dem linken Spektrum. Dabei kam es auch zu Auseinandersetzungen unter Demonstranten sowie mit der Polizei. Nach Polizeiangaben waren einige Versammlungen angezeigt, andere nicht. Insgesamt spricht die Behörde von einem friedlichen Verlauf.

In Hannovers Innenstadt versammelten sich 40 Teilnehmende gegen 17.30 Uhr am Kröpcke zu einer angemeldeten Versammlung der Organisation „Omas gegen Rechts“. Während die stationäre Kundgebung nach etwa einer Stunde ohne Zwischenfälle beendet wurde, versammelten sich am Weißekreuzplatz mehr als 100 Personen aus dem linken Spektrum. Die angezeigte Versammlung lief unter dem Motto „Gemeinsam in die Offensive – gegen Verschwörungstheorien“ und hatte den Opernplatz als Ziel.

In Redebeiträgen verkündeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Hannover zu lange keine Antwort auf sogenannten „Querdenker“ und Anhänger von Verschwörungserzählungen gehabt hätte.

Ein Protestzug aus dem linken Spektrum zieht die Kurt-Schuhmacher-Straße entlang. Quelle: Manuel Behrens

Auseinandersetzungen am Kröpcke

Begleitet von einem Großaufgebot der Polizei wuchs der Protestzug auf knapp 200 Teilnehmende an. Zwischen der Lister Meile und der Kurt-Schuhmacher-Straße wurde der Autoverkehr kurzzeitig durch die Polizei gestoppt. Bis zum Opernplatz verlief die Demo ohne Vorkommnisse.

Das änderte sich allerdings nach Ende der Kundgebung vor der Oper. Am Kröpcke, wo sich jeden Montag einige „Spaziergänger“ aufhalten, hatte die Partei „Die Basis“ einen Infostand aufgebaut. Dort griff nach Polizeiangaben ein Teilnehmer der linken Demo eine Person am Parteistand an. „Die Polizeikräfte nahmen den Angreifer, der erheblich Widerstand leistete, fest“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizei Hannover. „Während der polizeilichen Maßnahme kam es zu einer Solidarisierung unter den ehemaligen Versammlungsteilnehmenden.“

Demonstranten wollen Polizeikette durchbrechen

Die linken Demonstranten sollen die Polizisten verbal angegangen sein. Zudem versuchten sie die Polizeikette zu durchbrechen. Einsatzkräfte drängten mehrere Personen zurück. „Dabei griff ein Mann einen Polizeibeamten an und verletzte ihn leicht“, so Shapovalova. Die Polizei nahm den Angreifer fest und brachte ihn ins Polizeigewahrsam. Im Zuge der Auseinandersetzung soll ein Polizist einem Journalisten sein Smartphone aus der Hand geschlagen haben. Wie die Polizei auf Twitter schreibt, habe sich der Reporter „nicht ausgewiesen“.

Später kam es am Kröpcke zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Person aus dem linken Spektrum und einem Gegner der Corona-Maßnahmen. „Beide Personen konnten im Nahbereich festgenommen werden“, so Shapovalova. „Nach erfolgter Identitätsfeststellung wurde beiden ein Platzverweis ausgesprochen und jeweils ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eröffnet.“

„Spaziergänge“ auch in der Südstadt und in Bothfeld

Zu nicht angezeigten Versammlungen hatten sich außerdem jeweils 100 „Spaziergänger“ in der Südstadt und Bothfeld getroffen. „Mehrmals am Abend musste die Polizei außerdem bei nicht angezeigten Versammlungen im Bereich Bertha-von-Suttner-Platz/Sallstraße und Podbielskistraße/Sutelstraße eingreifen“, so Behördensprecherin Shapovalova. Allerdings sollen sich die Teilnehmenden beim Eintreffen der Polizei in unterschiedliche Richtungen verteilt haben.

Die Bilanz für das Stadtgebiet: Die Polizei führt elf Identitätsfeststellungen durch, durchsuchte eine Person, erteilte elf Platzverweise und führte drei vorläufige Festnahmen durch. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und drei Verfahren wegen Körperverletzung ein. Zudem leitete die Polizei acht Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

Zwischenfall bei „Spaziergang“ in Seelze

Im Umland der Region Hannover nahmen insgesamt 450 Teilnehmende an „Spaziergängen“ teilt, die nach Polizeiangaben „überwiegend friedlich“ verliefen, unter anderem in Burgdorf, Garbsen, Sehnde, Barsinghausen und Neustadt. Lediglich in Seelze kam es zu einem Zwischenfall zwischen Polizei und Gegnern der Corona-Maßnahmen. „Während der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beamten von den Versammlungsteilnehmenden angefeindet“, so Shapovalova. „Doch die Lage konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.“ Die Beamten ahndeten acht Ordnungswidrigkeiten und leiteten ein Verfahren wegen einer Beleidigung ein.

Von Manuel Behrens