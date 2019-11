Spatenstich für 62 Millionen Euro teure Superklinik auf der Bult

Hannover

Die Arbeiten für Niedersachsens größte Mutter-Kind-Klinik haben am Freitag auf dem Gelände des Kinderkrankenhauses Auf der Bult begonnen. Zusammen mit Klinik-Vertretern setzte Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) den ersten Spatenstich für das 62 Millionen Euro teure Zentrum „Henrike“, an dessen Kosten sich das Land mit 45 Millionen Euro beteiligt.

4500 Geburten pro Jahr

Es wird ein Krankenhaus der Superlative: neun moderne Kreißsäle, zum Teil ausgestattet mit Entbindungswannen, 35 Patientenzimmer, funktionale Operationssäle, klimatisierte Zimmerdecken, mit der die Raumtemperatur schnell abgesenkt oder erhöht werden kann. Räume für werdende Väter sowie eine angebundene Elternschule, in der Eltern vom Erste-Hilfe-Kurs bis zum Baby Yoga alles lernen können. „Mit rund 4500 Geburten pro Jahr wird es damit in Zukunft nicht nur zu den größten Kliniken in Niedersachsen gehören, sondern auch in ganz Deutschland“, so die Ministerin. Der Bedarf ist da: „Die Zahl der Geburten in der Region ist in den vergangenen Jahren um 30 Prozent gestiegen“, sagt Reimann.

Höchste Versorgungsstufe

Die neue Klinik kombiniert die Geburtshilfe der Diakovere-Kliniken mit der Neugeborenenmedizin des Kinderkrankenhauses. Auf diese Weise entsteht ein Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufemit innovativen Konzepten. Die ganzheitliche Betreuung der Familien soll dabei stets im Mittelpunkt stehen. Langfristig verlegt das Henriettenstift dafür 38 Planbetten in das neue Zentrum, das Friederikenstift in der Calenberger-Neustadt weitere 29 Planbetten. Stefan David, Vorsitzender der Diakovere-Geschäftsführung: „Mütter, Väter und natürlich die Neugeborenen werden sich bei uns wohlfühlen und können sicher gehen, dass sie die beste medizinische und pflegerische Versorgung erhalten.“

Familienzimmer und Elternbetten

Um Frühgeborenen und ihren Eltern mehr Ruhe zu ermöglichen, wird die neonatologische Intensivstation mit insgesamt 18 Betten überwiegend in Einzelzimmern sein. Neben Familienzimmern wird es zudem Elternbetten in den Patientenzimmern geben. „Damit Eltern zu jeder Zeit ganz nah bei ihrem Neugeborenen sein können. Die Verbindung zwischen der Geburtshilfe und der Neugeborenenmedizin wird nun noch enger“, betont Bult-Direktor Thomas Beushausen.

Das neue Mutter-Kind-Zentrum entsteht auf einer Freifläche neben dem bisherigen Haupteingang des Kinderkrankenhauses. Das „Henrike“ soll bis 2023 fertig gestellt sein, ursprünglich sollte es bereits 2022 eröffnet werden, doch die Baugenehmigung verzögerte sich. Bevor die Bagger endlich anrollen, werden zunächst innerhalb der Klinik einzelne Bereiche, etwa die Intensivstation sowie die Kinder- und Jugendpsychiatrie verlagert. Auch der Haupteingang muss verlegt werden.

Von Britta Lüers