„Wir sind mit unserer kostenlosen Freizeitliga bereit, eine sportliche Bewegung in Hannover zu starten – auch in Zeiten von Corona!“ Das sagt Lars Hecht (28), Mitgründer des Freizeitsport Start-ups „Court Culture“. Die von ihm und seinem Bruder Torben (31) entwickelte App verbindet Aktivitätswünsche, Spieldrang und Spaß am „sich mit anderen messen“, also die Lust am sportlich-fairen Wettkampf, digital verknüpft und real zusammenbringt.

„Spüren die Begeisterung“

Mithilfe der von den aus Barsinghausen stammenden Brüdern ins Leben gerufenen Freizeitliga können sich Einzelspieler und Teams auf den öffentlichen Spiel- und Sportstätten (hier „Courts“ genannt) verabreden und treffen („matchen“), um sich in der gewählten und dort möglichen Disziplin zu messen.

Ihren im Laufe der absolvierten Aktivitäten erreichten Ranglistenplatz finden die Teilnehmer dann in der zugehörigen Stadttabelle wieder. Wenn man will. Wenn nicht, verabredet man sich eben nur so auf ein „Match“, ohne Ligawertung. „Wir spüren jedes mal aufs Neue die Begeisterung der Menschen, die neu von der App erfahren. Und das zeigt uns: Das ist einfach genau das Richtige für diese Situation“, ist Lars Hecht überzeugt.

Nicht nur Tischtennis ist coronakompatibel

Seit April hätten in Hannover trotz Corona-Einschränkungen allein in der Tischtennisliga mehr als 300 Begegnungen stattgefunden. Hauptsächlich Tischtennis, denn da war die Einhaltung der Corona-Regeln kein Problem. Ebenso war und sind die Basketball-Variante Eins-gegen-eins oder das gerade in Mode gekommene Spikeball beliebt und coronakompatibel. Jetzt sollen für Hannover Zug um Zug weitere Disziplinen und Plätze freigegeben werden, je nach Entwicklung der Lage.

Court Culture: Einige Sportarten und aktuelle Spielorte für Nutzer der Freizeitsport-App in Hannover. Quelle: Ralph Hübner

Mit dem Rad auf Court-Suche

Um die Karte für Hannover mit den vorhandenen Courts zu erstellen, ist Lars Hecht im vergangenen Jahr mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren und hat die gefundenen Plätze dokumentiert. Inzwischen liegt ihre Zahl bei über 250. Noch nicht enthaltene oder neue „Spielplätze“ oder Treff- und Startplätze (Boule, Lauftreff, Frisbee, Slackline, Bouldern, Parkour) können von Nutzern eingetragen werden.

Gerade die wärmeren Temperaturen böten „ein großes Potenzial, dass diese Begeisterung eine flächendeckende Bewegung hier auslöst“, sagt Hecht. Nun könnten mehr Menschen andere Personen aus der Liga herausfordern und über den integrierten Chat einen Termin zum Match vereinbaren.

Am per Chat vereinbarten Matchpoint tauschen die Teilnehmer dann via Handy ihre Daten per QR-Code aus, und tragen am Ende das Resultat ein, bewerten eventuell noch die Fairness des/der Gegenüber/s. Ohne Verabredung geht es auch: Man gibt einfach an: Bin zu der Zeit an jenem Ort und mache dies – wer will, kann kommen.

Unterstützung für „Plattentanz“

Henri Nellenschulte (29), aktuell Spitzenreiter der Ping-Pong-Liga in Hannover, sagt über die App: „Court Culture hilft uns bei Plattentanz, die gesunde Balance zwischen Gemeinschaft und Wettbewerb zu finden. Die App unterstützt uns als lose Sportgruppe optimal, denn endlich können wir uns in einer Freizeitliga miteinander messen. Sehr zu empfehlen für alle Freizeitsportler!“ Stella Jathe (22) nutzt die App ebenfalls gerne: „Egal, wo ich hinkomme, es wird immer Möglichkeiten geben, Tischtennis zu spielen. Und dabei kann man Leute irgendwie ganz anders kennenlernen.“

Nicht nur profitorientiert

Hecht ist wichtig, dass die App und ihr junges Unternehmen nicht rein profitorientiert getrieben seien, sondern sich eher als „soziales Start-up“ sehen: Homeschooling, Online-Vorlesung und Home Office hätten zuletzt den Alltag geprägt, viele sozial isoliert und zu Bewegungsdefiziten geführt, stellt Hecht fest. Und: „Der Mensch braucht Gemeinschaft!“ Da große Treffen lange nicht möglich waren, sei etwa das Eins-gegen-eins im Tischtennis oder Basketball „eine besondere Möglichkeit, soziale Beziehungen aufzubauen oder zu pflegen“. Gerade für Studierende und Zugezogene biete Aktivität via der App auch „eine unkomplizierte Möglichkeit, sich schnell einzuleben“.

Kostenlos – dafür Werbung

Für die Nutzer werde Court Culture kostenlos bleiben, verspricht Hecht, der in Hannover lebt und für das Kaufmännische und das Marketing zuständig ist. Als Geschäftsmodell setzen die Brüder auf Kooperationen mit Städten und auf Sponsoring sowie Werbung durch Unternehmen. In Österreich etwa – dort lebt Torben, der Ingenieur ist und vor gut drei Jahren die Idee hatte – habe die Stadt Graz die App gefördert, auch vom Land habe es Geld gegeben. In Deutschland sei man mit Bielefeld und Minden im Gespräch. Man wolle auch „Vereine mit ins Boot holen“.

Die App gibt es für Android- wie Apple-Smartphones, das System ist auch im Internetbrowser nutzbar: app.courtculture.cc.

Von Ralph Hübner