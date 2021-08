Spaß in den Ferien: Familien genießen noch einmal die Freibad-Saison

Hannover

Johlend und lachend rutschen die Brüder Lian-Kaan (9) und Noah-Can (10) mit ihrem Papa Dennis Zgoba (41) ins Wasser. Die Familie ist gemeinsam mit Mutter Nesrin (40) und ihrem Bruder Can Cevirme (32) am Sonnabend im Hainhölzer Naturbad. „Es ist einfach toll, weil wir hier als Familie sind, das macht immer Spaß“, freut sich Cevirme. Die Familie ist zum ersten Mal in diesem Freibad. „Es ist schön, dass es hier kein Chlorwasser gibt, außerdem ist nicht so viel los“, freut sich Vater Dennis.

Das ist scheinbar nicht nur an diesem Wochenende der Fall. „Leider lässt das Wetter in diesem Sommer ja doch zu wünschen übrig und das wirkt sich auch auf die Freibäder aus“, so Udo Möller, Pressesprecher der Stadt Hannover für den Bereich Sport und Bäder. Insgesamt sei der Besuch „eher verhalten“. Der Freibadausflug bleibt also wetterabhängig, daran ändert auch der freie Freibad-Eintritt für Schülerin nichts, der diesen Sommer in Hannover gilt. „Der freie Eintritt für Schüler wird genutzt, die Nachfrage ist aber nicht übermäßig“, so Möller.

Auch Mutter Anna Barth (34) ist mit ihren Kindern im Naturbad Hainholz, allerdings sind sie auch ohne den freien Eintritt für die Schulkinder Stammgäste. „Für mich ist es hier im Bad praktisch, dass ich mit meinem Baby und dem Kinderwagen am Beckenrand stehen kann, um aufzupassen“, sagt sie. Viermal seien sie diese Woche schon schwimmen gewesen.

Stammgäste im Annabad

So Freibad-begeistert ist auch Familie Huntenberg, allerdings schlägt ihr Bade-Herz für das Kleefelder Bad, bekannt als Annabad. „Wir kommen aus Misburg extra hierher, gestern waren wir auch schon da“, erzählt Vater Vincent (40). Das Bad sei sehr schön und gepflegt, die Kinder hätten viel Platz und könnten in Ruhe spielen und plantschen. „Hier ist alles am besten“, freut sich Mayla (10). Sie und ihre Geschwister können es gar nicht erwarten ins Wasser zu springen.

Lesen Sie auch: Der Sommer ist zurück! Hier können Sie in der Region Hannover schwimmen gehen

Im Kinderbecken planschen schon Mutter Sarah Waterhotte (33) und ihr vierjähriger Sohn Vincent. Auch sie waren schon mehrmals im Annabad, jedoch ist es in diesem Sommer ihr erster Besuch. „Es ist sehr sauber, außerdem gibt es auch eine sehr schöne Liegewiese“, so Waterhotte.

Fleißiges Training fürs Seepferdchen

Dort haben es sich auch schon einige bequem gemacht, um sich vom Schwimmen zu erholen. Unter ihnen sind auch Vater Roland van Höfen (46) und Tochter Emilie Fleischhauer (5). „Wir sind momentan mindestens einmal die Woche hier“, erzählt van Höfen. Durch einen Schwimmkurs für die Fünfjährige seien die Südstädter auf das Annabad aufmerksam geworden. „Diesen Sommer ist das Ziel das Seepferdchen, wir üben ganz fleißig“, lacht van Höfen. Er lobt die Weitläufigkeit des Freibads, außerdem werde gut auf die Abstände geachtet.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hoffnung auf einen „langen, warmen Herbst“

Der viele Platz mag auch daran liegen, dass die Besucherzahlen noch Luft nach oben lassen. „Es kommen schon mehr als im letzten Jahr, allerdings noch weniger als in den Vor-Corona-Jahren“, so Florian Lange, Pressesprecher des „Polizei-Sportverein Hannover e.V.“. Der Verein betreibt das Annabad. „Wir hoffen, dass das Wetter so schön bleibt, wie es aktuell ist und wir einen langen, warmen Herbst bekommen“, sagt er. Mit diesem Wunsch steht er wohl nicht allein, auch die Freibad-Fans würden sich darüber bestimmt freuen.

Von Stella-Sophie Wojtczak