Sparzwang: Müssen Hannovers Hochschulen Studienplätze abbauen?

Hannover

Die Sparpläne des Landes trifft den Wissenschaftsbetrieb in Hannover hart – die Leibniz-Uni hat ab diesem Jahr jährlich 3,5 Millionen Euro weniger im Etat. Mit Folgen: Mehr als 22 Professorenstellen und weitere 100 Mitarbeiterstellen muss das Haus streichen, wenn auch über Jahre gestreckt (NP berichtete). Aber auch die anderen Hochschulen Hannovers müssen in diesem Jahr sparen, da das Wissenschaftsministerium landesweit rund 24 Millionen Euro weniger zur Verfügung stellen will.

Bei der Tierärztliche Hochschule (Tiho) Hannover fehlen im laufenden Etat rund 800.000 Euro. Die Tiho stoppt deshalb laufende Auswahlverfahren. Vier Professuren inklusive der Mitarbeiterstellen sollen unbesetzt bleiben, eine weitere wird wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt vergeben. Und: Sollten die Kürzungen dauerhaft sein, müsse man weiter abbauen. hieß es. Die Tiho müsse dann mit 46 statt 50 Professuren auskommen. Studienplätze fallen zunächst nicht weg, da das Angebot für die zulassungsbeschränkte Tiermedizin bundesweit geregelt wird. Längerfristig verschlechtere sich aber die Wettbewerbsfähigkeit in der Konkurrenz um Wissenschaftler und Forschungsmittel, befürchtet die Tierärztliche Hochschule.

Anzeige

Hochschule Hannover muss von den Rücklagen leben

Die Hochschule Hannover (HsH) muss nach den Sparvorgaben nun jährlich mit zwei Millionen Euro weniger auskommen, wobei lediglich 800.000 Euro auf die globale Minderausgabe zurückzuführen sind. Der Rest ergibt sich aus Kürzungen beim Hochschulpakt. Dennoch: 70 Millionen beträgt nunmehr nur noch der Etat für dieses Jahr. „Kurzfristig können wir das nur mit Rücklagen auffangen, die wir für Investitionen gedacht hatten“, so HsH-Präsident Josef von Helden. Dabei braucht die Hochschule dringend Geld für Sanierungen und Neubauten, der Bedarf liegt bei 85 Millionen Euro.

Die Hochschule will Service und Beratung für Studierende einschränken, ihre Verwaltung weiter verkleinern, indem sie Zeitverträge nicht mehr verlängert. Das beeinträchtige allerdings die Qualität des Studiums, so von Helden. Und: „Mittelfristig können wir die Lücke nur auffangen, wenn wir Studienplätze reduzieren und damit Lehrpersonal einsparen.“ 2021 könne man darauf wegen der Rücklagen noch verzichten, danach aber nicht mehr. Bisher hat die stark anwendungsorientierte Hochschule 282 Professuren. Sein Appell: „Die Politik soll die Bedeutung von Hochschulen nicht nur anerkennen, sie soll dafür sorgen, dass die Hochschulen keine Kürzungen mehr hinnehmen müssen.“ Die Finanzierung der nächsten fünf Jahre müsse so sichergestellt sein, dass zumindest Inflations- und Tarifausgleiche möglich seien. „Dann hätten wir Planungssicherheit.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

MHH baut Studienplätze aus und muss dadurch nicht sparen

Glück hat die Hochschule für Musik, Theater und Medien: Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat die künstlerisch ausgerichteten Hochschulen in Niedersachsen von den Kürzungen ausgenommen. Es laufen aber Verhandlungen. Bei der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gibt es ebenfalls keine Sparvorgaben. Das liegt daran, dass die MHH auf Bitten des Landes die Zahl der Studierenden von ehemals 270 auf jetzt 360 Erstsemestern erhöht hat – um dem Ärztemangel mit entgegenzuwirken. Das macht sie ohne zusätzliche Mittel, im Gegenzug braucht die MHH nicht zu sparen.

Von Andreas Voigt