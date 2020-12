Sparpaket ausgehandelt: Rettung der Messe AG kostet über 200 Stellen

Hannover

Der Rettungsplan steht. Nach zähen Verhandlungen ist die Insolvenz der Deutschen Messe AG abgewendet. In der Nacht zu Mittwoch einigten sich Vorstand und Arbeitnehmerseite auf ein Sparpaket, das die Zukunft des finanziell schwer angeschlagenen Unternehmens sichern soll. Die Zahl der Mitarbeitenden wird – sozialverträglich, wie es heißt – bis 2027 von 738 auf 525 gesenkt, Gastronomie, Gärtnerei und Übersetzungsdienst ausgelagert. Im Gegenzug bürgen Land und Stadt als Anteilseigner für einen Notkredit in Höhe von 122 Millionen Euro. Zudem steuern beide eine Kapitalspritze von jeweils zehn Millionen Euro bei.

Die Streichung von immerhin 213 Stellen soll durch Freiwilligen-Programme, Altersteilzeitverträge sowie Auslagerung von Beschäftigten zu Dienstleistern erreicht werden. Falls diese Maßnahmen bis 2023 allerdings noch nicht im erwünschten Ausmaß greifen, seien Kündigungen als „letzte Maßnahme“ nicht ausgeschlossen, erklärte am Mittwoch die Unternehmensseite. Für die nach 2027 verbleibenden 525 Angestellten gelte eine Beschäftigungssicherung bis 2030.

Kurzarbeit und weitere finanzielle Einschnitte für Belegschaft

Zum Sparpaket gehört auch eine Verlängerung der Kurzarbeit ins Jahr 2021, die Einführung einer 30- Stunden-Woche ab 2022, die Streichung übertariflicher Leistungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld und finanzielle Einschnitte bei den Führungskräften. Beide Seiten verständigten sich zugleich auf einen „Besserungsschein“ für den Fall, dass sich das Messegeschäft widererwartend schneller erholen sollte, als im Businessplan des Vorstands prognostiziert. Dann könnten beispielsweise Weihnachts- oder Urlaubsgeld doch ausgezahlt werden.

„Gemeinsam mit der IG Metall und dem Betriebsrat haben wir ein Ergebnis erzielt, das der Krisensituation angemessen und zugleich sozialverträglich ist“, sagte Messe-Vorstand Dr. Jochen Köckler. Damit seien die notwendigen Weichen für die Bürgschaft durch Land und Landeshauptstadt gestellt.

Gebäude auf dem Messegelände vor dem Verkauf

Auch Oberbürgermeister und Messe-Aufsichtsratsvorsitzender Belit Onay (Grüne) zeigte sich nach dem Verhandlungsmarathon, der erst am frühen Mittwochmorgen nach 3 Uhr endete, erleichtert. „Es ist gelungen, die Deutsche Messe auf ein neues Fundament zu stellen. Bei der Deutschen Messe geht es nicht nur um irgendein Unternehmen, sondern um den Standort Hannover“, betonte er. Das Ergebnis sei somit gut für das Unternehmen, die Stadt und das Land. Die Landeshauptstadt selbst stützt die Messegesellschaft nicht nur mit einer Bürgschaft in Höhe von 50 Millionen Euro. Sofern der Rat am 17. Dezember zustimmt, fließt auch eine Zehn-Millionen-Euro-Zuschuss.

„Natürlich ist das auch schmerzhaft“, gab Kämmerer Axel von der Ohe angesichts der durch die Corona-Krise arg gebeutelten Stadtfinanzen zu. Die ansonsten drohende Insolvenz der Messe wäre „auf Dauer aber noch viel schmerzhafter gewesen“, die in Aussicht gestellte Kapitalzuführung „im besten Sinne des Wortes eine Investition für eine gute Zukunft“. Von der Ohe kündigte zudem die Veräußerung von Gebäuden auf dem Messegelände an. „Nichts Spektakuläres“, so der Kämmerer, Veranstaltungshallen seien nicht betroffen. Die Erlöse in Höhe von 15 Millionen Euro sollen als Kapital im Unternehmen bleiben.

„Wir können nicht jubeln“

Auch das Land sichert der in der Corona-Pandemie am Boden liegenden Messe zehn Millionen Euro Soforthilfe und eine Bürgschaft von bis zu 65 Millionen Euro zu. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) betonte, sie sei ein „Juwel der niedersächsischen Wirtschaft“. Vor der Krise habe sie immerhin eine Wirtschaftskraft von 346 Millionen Euro gehabt. Umso wichtiger sei nun die Einigung. „Wir stellen jetzt die Messe AG für die Zukunft auf“, so Althusmann.

Dirk Schulze, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Hannover, bewertet das erzielte Verhandlungsergebnis als „guten Kompromiss. Aber wir können auch nicht jubeln, da Personal abgebaut wird.“ Karsten Scheibe, Vorsitzender des Messe-Betriebsrats, bedauert den geplanten Personalabbau besonders in den Bereichen wie der Gastronomie. „Ich halte diese Einschnitte für falsch“, erklärt er. Letztlich stehe nun aber ein Kompromiss, der für alle Seiten Einschnitte bedeutet.

„Muss die allerletzte Kapitalmaßnahme sein“

„Es ist ein guter Tag für Hannover, ein guter Tag für das Image der Messe“, betonte Frauke Heiligenstadt ( SPD). Die finanzpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion betonte, dass es wesentlich sei, dass die Zahl nur auf 525 Mitarbeitende reduziert wurde. So könne eine „gute betriebliche Mitbestimmung“ sichergestellt werden.

Jörg Bode ( FDP) äußerte indes Zweifel, dass die Unterstützung genüge. „Das muss die allerletzte Kapitalmaßnahme sein.“ Seiner Fraktion wäre es lieber gewesen, wäre die Rettung der Messe AG ohne eine Kapitalspritze und ausschließlich mit Bürgschaften ausgekommen.

Stefan Wenzel (Grüne) betonte, dass es nun essenziell sei, genaue Konzepte für die Zukunftsfähigkeit des „wichtigen Unternehmens“ zu erarbeiten. Der Markt werde sich nach der Krise verändern. Umso wichtiger sei es, dass die Digitalisierung in den Fokus rücke.

Von André Pichiri und Mandy Sarti