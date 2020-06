Sparkasse Hannover kündigt 8800 Prämiensparverträge

Hannover

Jetzt auch die Sparkasse Hannover: Von August an sollen tausende Prämiensparverträge gekündigt werden – weil sie aus Sicht der Bank nicht mehr wirtschaftlich sind. Die hannoversche Sparkasse ist nicht die einzige – bundesweit kündigen Schwesterinstitute die für Kunden lukrativen Sparverträge, nachdem sie sich in vielen Fällen auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs ( BGH, Az. XI ZR 345/18) von 2019 berufen können. Inzwischen sollen laut Stiftung Warentest über 100 Sparkassen solche Verträge gekündigt haben.

8800 solcher Verträge mit 7200 seiner 720.000 Kunden will die Sparkasse Hannover beenden. Pressesprecher Stefan Becker: „Diese Art Verträge stammen aus einer Zeit, in der das jetzige Zinsniveau nicht vorstellbar war. Heute müssen wir die Verträge quersubventionieren, das haben wir nun einige Jahre getan.“ Da sich das absehbar nicht ändern werde „können wir diese Praxis nicht weiter fortführen“. Man senke so den Zinsaufwand, und außerdem: „Sparprämien in Höhe von 50 Prozent passen nicht in die Null- beziehungsweise Negativzins-Phase.“ Alle Kunden habe man im Mai informiert, „um möglichst mit jedem einzelnen darüber zu sprechen“.

Maximalprämie erreicht?

Voraussetzung für eine rechtmäßige Kündigung der Prämiensparverträge laut BGH ist aus Sicht der Sparkasse Hannover: Der Kunde muss seine Maximalprämie mindestens einmal erhalten haben, der Vertrag unbefristet sein und es wird eine Kündigungsfrist von drei Monaten eingehalten. Alle betroffenen Kunden haben laut dem Sprecher „die Maximalprämie mindestens zweimal, manche sogar 13-mal erreicht.“

Laut Becker kündige man nur unbefristete Prämiensparverträge, die zwischen 1993 und 2003 verkauft worden seien – oder man löse sie im Einvernehmen mit dem Kunden auf, etwa, um eine Alternativanlage zu beginnen: „Ein Prämiensparvertrag ist für unsere Kunden auch lange nicht mehr so attraktiv wie zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Die Rendite ist aufgrund der niedrigen Zinsen in den vergangenen Jahren immer weiter geschmolzen. Heute gibt es andere, attraktivere Anlagemöglichkeiten.“

Ein Beispiel: Wer etwa 100 Euro monatlich spart, also 1200 im Jahr, erhält als Maximalprämie ab dem 15. Jahr fortlaufend 600 Euro – zusätzlich zum Zins für das angesparte Kapital von dann 18.000 Euro (danach weiter um die Sparrate steigend). Der Zinsertrag im Beispiel wäre heute verschwindend gering: 1,8 Euro, da der Zinssatz nur 0,01 Prozent beträgt. Die Prämien sind daher gerade in der laufenden Niedrigzinsphase für die Kunden sehr attraktiv.

Die Zinsklausel

Im Jahr 1993 habe der Zins bei vier Prozent gelegen, 2005 bei 1,75 Prozent und 2015 wie heute bei 0,01 Prozent. Und seit 2005 würden die Zinsen gemäß dem bei Sparkassen üblichen Referenzzins-Modell angepasst. Dieses Verfahren „halten wir für rechtskonform“, erklärt Becker.

Ob das auch für die Zeit davor bis 1993 gilt, bleibt offen. Und das dürfte ein weiterer Ansatzpunkt sein für Anwaltskanzleien wie die von Thomas Storch (siehe unten), Kunden zu werben und für sie zu versuchen, zumindest Zinsnachzahlungen einzufordern.

.. und die Bonusverträge

Die Frage, ob die Zinsklausel wirksam ist, könnte auch bei einer anderen Form von Sparkassenverträgen noch für Streit sorgen: Für Bonus-Sparverträge (Beträge sind während Laufzeit verfügbar), verkauft von 2003 bis 2010, habe man in Hannover die gleiche Zinsanpassungsmethode verwendet wie beim S-Prämiensparen flexibel. Hier sind laut Becker Kündigungen erstmals nach 18 Jahren, also ab 2022, möglich, darüber entschieden werden soll kommendes Jahr. Wie viele Kunden das möglicherweise treffen könnte, sagt die Sparkasse nicht.

Klagechancen

An der Rechtmäßigkeit der Kündigungen und Zinsklauseln der Prämiensparverträge der Sparkassen zweifeln manche Kenner der Materie. So vertritt etwa die Berliner Kanzlei Dr. Storch & Kollegen die Auffassung, die Verträge dürften auf keine Art befristet sein und die Zinsanpassungsklausel müsse in Ordnung sein. Die Anwaltskanzlei hält es schon für streitenswert, wenn etwa Prämienstaffeln im Vertrag auftauchen oder in Mitteilungen der Bank wie Kontoauszügen möglicherweise Laufzeiten ablesbar sind oder nach Übertragungen (etwa auf Ehepartner, Kinder) Laufzeitangaben wie „1188 Monate“ auftauchen. Damit seien Kündigungen angreifbar.

Auch habe die Sparkasse Hannover eine falsche Zinsanpassungsklausel verwendet - das sollten Sparer nutzen, um (gemäß einem Urteil des OLG Dresden, Az. 5MK 1/19) Zinsen nachzufordern. Im gerade zu Ende gegangenen Juni hat das OLG Dresden in einem weiteren Verfahren einer Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Sachsen erneut eine Zinsanpassungsklausel für unwirksam erklärt (Az. 5 MK 1/20).

Auf der Internetseite der Kanzlei von Thomas Storch sind Beträge von „3000 bis 15.000 Euro“ als möglich genannt, dort findet sich auch eine Passage, wonach die Sparkasse Hannover falsche Zinsanpassungsklauseln verwendet habe. In einem Fall habe die Sparkasse Hannover schon 8600 Euro Nachzahlung angeboten (Laufzeit war 25 Jahre, die Sparrate 255,65 Euro) – das sei zu gering, eine „von uns in Auftrag gegebene Nachberechnung“ kam auf weitere 6000 Euro, die die Sparkasse drauflegen müsste – „genug, um dort nachzuhaken“.

Der Sprecher der Sparkasse Hannover, Stefan Becker, sagt: „Die Kanzlei Storch ist uns nicht bekannt“ und ob deren „Eigenwerbung zutrifft (…) können wir nicht überprüfen“.

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen urteilt in ähnlichen Fällen aus dem Volksbanken-Raiffeisen-Sektor, dass die Banken „trotz eindeutiger Rechtslage“ zu Unrecht gekündigt haben – und jetzt sogar das Ergebnis eines Schlichtungsverfahrens beim Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken ( BVR) ignorieren – da bliebe den Kunden nur noch der Klageweg.

In der Rechtsberaterbranche geht man davon aus, dass sich die Sparkassen und Banken gerne außergerichtlich einigen – und bei genügend Nachfragedruck und Widerstand bei Kündigung eines solchen Prämiensparvertrags bessere Angebote für Nachzahlungen vorlegen.

Von Ralph Hübner