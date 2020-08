Sparda-Bank in Hannover: Polizei nimmt Einbrecher (35) fest

Hannover

Ein Mann (35) hat in der Nacht zu Sonntag in Hannover versucht, in die Sparda-Bank am Hauptbahnhof einzubrechen. Der Verdächtige wurde am Tatort von der Polizei festgenommen. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.

Der 35-Jährige war gegen 3 Uhr von einem Zeugen beobachtet worden, als er sich mit Gewalt Zugang zu der Filiale am Ernst-August-Platz verschaffte. Zunächst wollte er die gläserne Eingangstür mit einem Stein einschlagen, dann hebelte er sie mit einem Kuhfuß auf.

Im Vorraum der Bank versuchte der Mann, in die Büroräume zu gelangen. Dort wurde der Verdächtige von der Polizei festgenommen. Er kam ins Polizeigewahrsam und wurde einem Haftrichter vorgeführt. Der schickte den 35-Jährigen hinter Gitter.

Von Britta Mahrholz