Sparda-Bank: Kündigung des Betriebsratschefs unzulässig

Hannover

Ein einzigartiger Gerichtsfall: Hat der Sparda-Bank-Betriebsratsvorsitzende Detlev Hagenkord eine Telefonkonferenz belauscht? Und ist die fristlose Kündigung gerechtfertigt? Arbeitsrichter Axel von der Straten hat am Donnerstag entschieden: Der Vorfall sei nicht so gravierend, dass die außerordentliche Kündigung gerechtfertigt sei. Auch die Entfernung aus dem Betriebsrat, wie vom Arbeitgeber gefordert, wies das Arbeitsgericht zurück.

Die Gewerkschaft Verdi findet den Vorfall so skandalös, dass sie die Kampagne „ Detlev bleibt – Denn gemeint sind wir alle!“ gestartet. Auf einer Online-Petition haben 5000 Menschen für den Betriebsratsvorsitzenden in Bielefeld und Vize-Gesamtbetriebsratsvorsitzenden unterschrieben.

Anzeige

Teilnahme an Telefonkonferenz nicht angemeldet

Am 27. November 2019 hatte Hagenkord uneingeladen an einer Telefonkonferenz in der Bielefelder Filiale teilgenommen. Das Bielefelder Arbeitsgericht hatte den Fall an Hannover weitergeleitet. Richter von der Straten hat das selber nicht verstanden.

Weitere NP+ Artikel

Während der Konferenz gab Hagenkord den Teilnehmern aus Minden, Detmold und Hameln nicht zu erkennen, dass er das Gespräch mit anhört. Den Betriebsratsvorsitzenden interessierte vor allem, dass ein Team aus Bielefeld in Minden aushelfen sollte.

Arbeitgeber vermutet „Bespitzelungsaktion“

Der Arbeitgeber hat seit dieser „Bespitzelungsaktion“ kein Vertrauen mehr in den Mitarbeiter. Er arbeitet seit 1999 bei der Genossenschaftsbank. Die Chefs unterstellen dem Arbeitnehmervertreter, dass er die Teamleiterin in eine „Falle tappen lassen“ wollte. Auch viele Kollegen von Hagenkord hätten kein Zutrauen mehr zu ihm.

Die Anwälte des Gekündigten halten schon das Vokabular des Arbeitgebers für völlig überzogen. Die Telefonkonferenzen fänden zudem auch in keinem vertraulichen Rahmen statt. Es sei üblich, dass Kollegen aus Nachbarbüros die Gespräche mitverfolgen könnten.

Betriebsratsvorsitzender hat sich nicht richtig verhalten

Verdi sieht hinter der Kündigung eine Attacke auf Arbeitnehmerrechte. „Der Vorstand ärgert sich, dass man sich Ende 2019 wieder tariflich gebunden hat“, sagt Jörg Reinbrecht, Verdi-Landesfachbereichsleiter.

Richter von der Straten machte deutlich, dass sich der Betriebsratsvorsitzende nicht richtig verhalten habe. Üblich sei es, die Eingeladenen ein, zwei Tage vor Beginn der Konferenz um die Teilnahme zu bitten. Zumindest hätte Hagenkord seine Teilnahme deutlich verkünden müssen. Aber diese Verfehlung rechtfertige nicht die fristlose Kündigung. Im Gesetz sind Arbeitsverweigerung, Diebstahl oder unentschuldigtes Fehlen bei der Arbeit fristlose Kündigungsgründe. Der Arbeitsrichter räumte aber ein, dass der Rechtsstreit weitergehen werde. Vielleicht sogar bis vor das Bundesarbeitsgericht.

Von Thomas Nagel