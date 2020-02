Sparda Hannover: Bankenhochzeit mit Genossen in Berlin geplant

Hannover

Die Geld-Genossen rücken zusammen: Sparda-Bank Hannover und Sparda-Bank Berlin wollen fusionieren – zumindest finden das ihre Aufsichtsratsgremien und Vorstände eine gute Idee.

„Die Fusion ist ein Stärkesignal nach vorne“, lies Frank Kohler, Chef der Sparda Bank Berlin verlauten. Sein Vorstandsgegenüber in Hannover, André-Christian Rump, sieht es offenbar ähnlich: „Wir gehen den Konsolidierungsprozess in der Branche aus einer Position der Stärke an.“ Und weiter: „Wir verfügen über eine solide Kapitalbasis, hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie beste Werte in der Kundenzufriedenheit.“

Gemessen an der Mitgliederzahl – also der Kunden, die alle auch Genossen sind, die Anteile an den Geldhäusern erworben haben - dürfte durch die Fusion tatsächlich eine der größten Genossenschaftsbanken Deutschlands entstehen.

Das Gebiet der Sparda Bank Hannover reicht über Niedersachsen hinaus bis in den Nordosten Nordrhein-Westfalens und nach Bremerhaven. Die Berliner decken mit 60 Filialen und 500.000 Genossen-Kunden Ostdeutschland ab.

Sparda Hannover mit 330.000 Kunden

Die Sparda Hannover, 1903 „von Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet“, zählt „mehr als 330.000 Kunden“. In der Region ist die Sparda so vertreten: Hannover (Sitz und fünf SB-Standorte), Langenhagen (Filiale), Wunstorf, Lehrte und Seelze (alles SB-Standorte). Außerhalb gibt es noch 20 Standorte – teils Filialen, teils SB-Center. Zusammen kämen die beiden Banken auf eine Bilanzsumme von zwölf Milliarden Euro.

Sollten Management und Aufsichtsräte beider Häuser tatsächlich für den Zusammenschluss entscheiden, brauchen sie noch die Zustimmung ihrer Mitglieder. Die nächsten Mitgliederversammlungen sollen im Juni stattfinden - bis dahin wollen die Vorstände der beiden Häuser eine Vorentscheidung getroffen haben.

Offen ist, was die Fusion für die Mitarbeiter bedeuten würde – und wo der Hauptsitz der neuen Genossenschaft wäre. Dafür, dass es Berlin sein wird, spricht: Das Haus aus der Hauptstadt ist einiges größer als das hannoversche.

Von Ralph Hübner