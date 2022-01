Soziologe aus Hannover: Jogginghose ist Zeichen für freiere Gesellschaft

Die erste Jogginghose wurde in den 1920er Jahren von Émile Camuset, dem Gründer der französischen Sportmarke Le Coq Sportif auf den Markt gebracht. Die einfache Strickhose sollte Sportlern auch im Winter Trainings im Freien ermöglichen, ohne dabei die Bewegungsfreiheit einzuschränken. In den 1970er Jahren setzten sich zunehmend Kunstfasern, vornehmlich Nylon, als Material für die zu jener Zeit eher enger geschnittenen Sporthosen durch, entsprechende Jacken komplettierten sie zu Trainingsanzügen.

In den 1980er Jahren etablierte sich die bis heute beliebteste Form von Jogginghosen und -anzügen aus Baumwolljersey, mit lässigem Schnitt, aber eng anliegenden Bündchen. In dieser Form emanzipierte sich die Jogginghose mit den 1990er Jahren von ihrer rein sportlichen Funktion und wurde zum Modestatement der Pop- und Jugendkultur, vor allem in der Rap- und Hip-Hop-Szene. Ihr eher derbes Image legt die Schlabberhose zunehmend ab, inzwischen führen auch hochpreisige Modelabels wie Valentino, Gucci und Prada Jogginghosen.