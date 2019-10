Radikalisierung nimmt zu: Soziologe hat mit so einem Anschlag gerechnet

Hannover

Der Soziologe Andreas Zick ( Universität Bielefeld) erklärt, wie sich das rechtsextremistische Milieu noch stärker radikalisiert.

Musste man in Deutschland mit einem solchen Anschlag rechnen?

Das ist leider der Fall, so traurig und entmutigend oder verunsichernd es klingt. Wir beobachten seit einigen Jahren eine Radikalisierung der rechtsextremistischen Milieus. Dort hat sich zunehmend die Idee von einer Widerstandsbewegung breit gemacht. Es gibt im Netz Wettbewerbe um den Hass und die Feindbilder. Aber nicht nur das Milieu hat sich radikalisiert, wir alle spüren ja, wie sehr auch Hassbotschaften und Feindbilder den Alltag prägen. Dass in diesen Situation Milieus Gruppen, Zellen oder eben Einzeltäter ausbilden, verwundert die Radikalisierungsforschung nicht.

Wie antisemitisch ist das Land?

Gute Frage, die wir alle beantworten sollten. Ich kann das nur auf der Grundlage von Studien beantworten, und vor allem repräsentativen Meinungsumfragen. Einen leicht erkennbaren und oft rassistischen Antisemitismus, wie ihn der Täter teilt, teilen auch circa sechs Prozent in der Bevölkerung. Modernen Formen des Antisemitismus, der sich einer scheinbaren Kritik an Israel bedient, teilt ein Viertel. Fragen wir aber Jüdinnen und Juden, dann werden Formen des Alltagsantisemitismus bekannt, die viel weiter geteilt werden. Antisemitismus ist für acht von zehn befragten Jüdinnen und Juden eine aktuelles Problem.

Ist der Antisemitismus im Osten stärker ausgeprägt?

Nein, er ist nach Umfragen stärker im Westen ausgeprägt, obgleich wir über die Jahre hinweg auch eine Angleichung sehen. Ost-West-Unterschiede werden ihn aber nicht erklären. Antisemitismus durchzieht alle Bevölkerungsgruppen, auch wenn höher gebildete Gruppen eher wissen, dass er unerwünscht ist.

Inwieweit leisten Parteien wie die AFD rechtsradikalen Tätern Vorschub?

Sie schaffen ein Klima. Teile der AfD bilden Allianzen mit Rechtsextremen, es gibt Verbindungen zu neurechten Gruppen. Feindbilder sind zum Teil sehr ähnlich und viele Rechtsextreme sehen in der AfD ihre politische Heimat, wenn es um die parlamentarische Vertretung geht. Die Partei sollte sich Gedanken machen, wie weit sie nach rechts rücken möchte.

Ist man 75 Jahre nach dem Holocaust zu gleichgültig geworden in Deutschland?

Wir beobachten in einer Studienreihe einerseits, dass die Erinnerungskultur brüchiger wird. Viele Befragte erinnern eher Opfer unter ihren Verwandten als Täter zur Zeit des Nationalsozialismus. Im Osten ist der Holocaust demnach historisch weniger wichtig als die Einheit. Allerdings tritt an die Stelle einer brüchigen Erinnerung auch die Sorge, dass sich so etwas wie der Holocaust wiederholen könnte. Insofern brauchen wir eine neue Erinnerungskultur, die es uns ermöglicht, auch den aktuellen Rechtsextremismus, den Antisemitismus und viele andere Ausdrucksformen von Menschenfeindlichkeit in in Verbindung mit der Erinnerung an den Nationalsozialismus zu bringen, bevor die Menschen sich gleichgültig abwenden.

Von Petra Rückerl