Angriff durch paranoiden Antisemiten auch in Hannover möglich

Hannover

Wolfram Stender ist Soziologe an der Hochschule Hannover. Er fordert, dass die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen schleunigst verbessert werden.

Wie stark ist der Antisemitismus in Niedersachsen im Vergleich etwa zu den ostdeutschen Bundesländern?

Das wissen wir nicht. Wir haben weder Daten zu antisemitischen Einstellungen in der Bevölkerung noch zu Antisemitismuserfahrungen von Juden und Jüdinnen in Niedersachsen. Kritisch formuliert: Niedersachsen leistet es sich, nicht genauer wissen zu wollen, wie antisemitisch das Bundesland eigentlich ist. Das einzige, was wir haben ist die Polizeistatistik: Danach liegen die antisemitischen Straftaten in Niedersachsen auf die Bevölkerungsgröße umgerechnet deutlich unter denen in Berlin, Thüringen oder Sachsen-Anhalt. Daraus zu schlussfolgern, dass Antisemitismus allein ein Problem Ostdeutschlands sei, wäre allerdings kurzschlüssig. Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.

Sind Taten wie in Halle auch in Niedersachsen vorstellbar?

Nach allem, was wir bisher wissen, handelt es sich bei dem Attentäter von Halle der Form der Inszenierung nach um einen Nachahmer des Christchurch-Attentäters in Neuseeland. So hat er den Plan seines Terroranschlags wohl bereits Tage vorher auf Englisch ins Netz gestellt. Er endet mit den Worten: Kill all Jews! Im digitalen Zeitalter versprechen sich die Attentäter dadurch weltweite Aufmerksamkeit und finden auch tatsächlich immer wieder Nachahmer. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass auch in Niedersachsen irgendein paranoider Antisemit sich nun aufgefordert fühlt, ein Blutbad in einer Synagoge anzurichten. Es sollten deshalb schleunigst – nicht nur in Halle, sondern auch in Hannover und anderswo – die Sicherheitsmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen verbessert werden.

Hat sich der Antisemitismus in den vergangenen Jahren verändert, sprich, ist er offener geworden?

Zweifellos ist der Antisemitismus offener geworden. Als eine Radikalisierungs- und Enthemmungsmaschine erweist sich dabei das Internet. In den Sozialen Medien können sich Antisemiten in geschlossenen Gesinnungsgemeinschaften bewegen, sich wechselseitig in ihrem Hass bestärken und ihren Affekten freien Lauf lassen. Das bundesdeutsche Kompetenzzentrum für Jugendschutz im Internet hat verschiedentlich auf diese Entwicklungen hingewiesen und davor gewarnt, dass Hassparolen, die im Netz kursieren, unkritisch übernommen werden.

Inwieweit tragen Parteien wie die AFD zu Taten wie in Halle bei?

Der Attentäter von Halle hat ein verschwörungsmythisches Weltbild. In seinem Manifest, das er ins Netz gestellt hat, grübelt er darüber nach, ob er eine Synagoge oder besser eine Moschee in die Luft jagen sollte. Er entscheidet sich für die Synagoge, weil die Juden die eigentliche Ursache aller Weltprobleme seien. Verschwörungsmythisches Denken gehört auch zum Markenkern der Neuen Rechten, die bekanntlich einen starken „Flügel“ innerhalb der AfD bildet. Wenn in der AfD vom „Dauer-Schuldkult“, der die „deutsche Identität“ zerstöre, vom Nationalsozialismus als „Vogelschiss“ oder von der „erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad“ die Rede ist, gehört nicht viel Fantasie dazu, um wen und was es hier eigentlich geht.

Von Petra Rückerl