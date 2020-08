Hannover

Der Soziologe und Konfliktforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld sieht eine Corona-bedingte Spaltung in der Gesellschaft, die sich sogar noch verstärken könnte.

Die einen feiern und infizieren sich, aber werden in den überwiegenden Fällen nicht sehr krank - die anderen bleiben zu Hause in der Isolation. Bricht der Zusammenhalt zusammen?

Laut aktueller Studie der Bertelsmann-Stiftung ist der Zusammenhalt sogar angestiegen. Das wird zum Beispiel an dem Vertrauen in Regierung wie Verwaltung festgemacht, der Wahrnehmung der Gefährdung des Zusammenhalts und der Frage, ob die Leute sich um ihre Mitmenschen kümmern. Zugleich berichtet die Studie aber auch, dass gesellschaftliche Gruppen, die ohnehin unter schwierigen ökonomischen Verhältnissen leiden, weitaus weniger Zusammenhalt erleben. Das weist auf eine Spaltung hin, die tiefer werden kann mit der Zeit.

Gibt es dazu noch mehr Hinweise?

Wir selbst zeigen in Studien, dass die Menschen sich weniger autoritär am Staat orientieren, aber zugleich mehr an Verschwörungsideen glauben. Und dann müssen wir beobachten, dass die Gewalt und Aggressionen zunehmen. Gruppen wollen sich durchsetzen. Aber: Die härtesten Konflikte stehen uns noch bevor, wenn Gelder knapp werden, mehr Menschen den Job und den Anschluss an Gesellschaft verlieren.

Also wird die Pandemie die Spaltung der Gesellschaft vertiefen?

Ja, und das ist bei allen Krisen und schweren Konflikten zu erwarten. Es gab keine Gewalt- und Konfliktprävention für die Coronazeit. Wir identifizieren zwar gesundheitsbezogene Risikogruppen, aber die Gruppen, die hohe soziale Risiken tragen, geraten aus dem Blick. Wer spricht für isolierte Menschen? Wer für die, die psychisch leiden? Pandemien erzeugen Stress und Belastungen und rauben die Zeit, langfristige Pläne zu schmieden. Was haben wir für jüngere Menschen an Möglichkeiten entwickelt, sich zu sehen, sich auszutauschen? Solche Krisen machen sichtbar, wo wir gespart haben.

Die Corona-Leugner scheinen eine recht bunte Mischung aus unterschiedlichen Akteuren sein. Was eint sie und ist dies eine „explosive" Mischung?

Die explosive Kraft ist weniger an den Rändern der Demos zu sehen. Da sind besorgte Bürger wie auch Menschen, die die Regeln als Freiheitsentzug verstehen und sonst keine politischen Ideologien vertreten. Sie eint eine sehr lose, aber verbindende und einflussreiche Idee, eine Widerstandsbewegung zu sein, die vermeintlich um Freiheit kämpft. Sie einen Feindbilder: Politiker, das Judentum, Bill Gates, Wissenschaftler. Bei jenen, die die Verschwörungsgruppen verbinden und sie antreiben, sind die Ideen und Ideologien in den letzten Monaten radikaler geworden – das heißt aggressiver und noch stärker auf Feindbilder orientiert. Sie predigen Misstrauen, Ausgeschlossensein, Enttäuschung und halten das Unbehagen wach. Und sie predigen, dass Emotionen wie Wut und Ohnmacht eine Kraft sind. Es werden keine Demonstrationen mit Argumenten und politischen Ideen abgehalten.

Warum stehen gerade Rechtsradikale den Wissenschaftlern so feindlich gegenüber?

Rechte und Rechtsradikale sehen die Welt durch die Augen ihrer Ideologie. Sie predigen ihre Wahrheiten und dulden keinen Widerspruch, der nicht dazu geeignet ist, ihr Weltbild einer homogenen Volksgemeinschaft zu befördern. Wissenschaft ist kritisch, hinterfragt und prüft immer, ob die Zusammenhänge auch anders sein könnten. Ideologen fürchten Wissenschaft, weil sie die Dynamiken und Mechanismen von Agitation, Propaganda und Radikalisierung sichtbar machen kann. Umso mehr wird ein Feindbild von Systemwissenschaft aufgebaut. Was aber auch zu beobachten ist: Immer mehr Rechtsextreme suchen Bildung und studieren, um Kompetenzen für ihre Sache zu erwerben. Zudem entwickeln sich am rechtsradikalen Rand eigene Wissenschaftsforen, wie zum Beispiel bei den neuen Rechten. Dort gibt es neue und moderne intellektuelle Rechte, die nicht zu unterschätzen sind.

Von Petra Rückerl