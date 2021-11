Hannover

Ein Protest mit Erfolg: Medizinisches Personal in den Arztpraxen Niedersachsens muss sich nun doch nicht täglich auf Corona testen lassen. Gegen diese Vorschrift im Infektionsschutzgesetz, das am Mittwoch in Kraft getreten ist, haben Niedersachsens niedergelassenen Hausärzte und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) beim Sozialministerium erfolgreich ihre Vorbehalte vorgetragen.

„Inhaltlich unsinnig, unausgereift und nicht zu Ende gedacht“

Das tägliche Testen, egal ob das Personal geimpft oder genesen ist, entfällt. Es wäre quasi ein 2-G-plus-Modell gewesen. Hauptkritikpunkt war der bürokratische Aufwand.

Matthias Berndt, Landesvorsitzender des Hausärzteverbandes Niedersachsen, hatte in einem Rundschreiben an die Kollegenschaft von einer „inhaltlich unsinnigen, unausgereiften und nicht zu Ende gedachten Nachricht“ geschrieben. Er empfahl seinen Kollegen, aufgrund der unklaren Rechtslage und den Lieferengpässen bei den POC-Tests die tägliche Testung bis zum Wochenende auszusetzen.

Am Donnerstag ruderte das Sozialministerium bereits zurück. Es habe einen Formfehler gegeben, hieß es zur Begründung.

„Sind froh, dass dieses Thema wieder schnell vom Tisch ist“

Mathias Burmeister, Geschäftsführer vom Hausärzteverband: „In den Praxen gibt es sehr gute Hygienekonzepte. Das Dokumentieren der täglichen Tests wäre ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand zu Lasten der Patienten gewesen.“

Ärzte und Personal würden aber weiterhin zweimal in der Woche einen Selbsttest machen, das sei verpflichtend. Uwe Küster von der KVN äußerte, die tägliche Testung hätte einen Vorrat an Testmaterialien vorausgesetzt, das jetzt schon knapp sei. „Wir sind froh, dass dieses Thema wieder schnell vom Tisch ist.“

Von Andreas Voigt