Daniela Behrens (SPD) ist Niedersachsens neue Sozialministerin. Mit der NP spricht sie über den Impffortschritt, die Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung und eine Perspektive für ein Leben mit der Pandemie.

Frau Behrens, normalerweise zieht man nach 100 Tagen im Amt eine erste politische Bilanz. Doch für die große Eingewöhnung ist keine Zeit, die Pandemie verlangt von Ihnen, dass Sie schnell zupacken. Wie ist es Ihnen in Ihren ersten 25 Tagen ergangen?

Mein Alltag wird zu 95 Prozent von der Pandemie bestimmt. Meine ganze Kraft investiere ich derzeit in die Impfkampagne. Alle Maßnahmen, die wir ergreifen, bis eine hohe Impfquote erreicht ist, sind derzeit in erster Linie nur Zwischenschritte.

Dennoch steht im Moment vor allem die rasant steigende Zahl der Neuinfektionen im Mittelpunkt. Eine Maßnahme zur Eindämmung wäre die Osterruhe gewesen. Die wurde aber in der vergangenen Woche gekippt – in der Folge macht sich ein Vertrauensverlust bemerkbar. Wie hätte der verhindert werden können?

Politisch wurde eine große Unklarheit erzeugt. Wenn der Bund so einen Vorschlag unterbreitet, gehen die Länder davon aus, dass er gut funktionieren kann. Dies war bei der Osterruhe leider nicht der Fall. Deswegen kommt es einmal mehr auf das Mitwirken der Menschen an – die Kontakte müssen für die nächsten Tage im Beruflichen und Privaten deutlich zurückgefahren werden.

Ausgangssperren senken Inzidenz deutlich

Kanzlerin Angela Merkel hat in im TV-Interview mit Anne Will durchleuchten lassen, dass die Länder die entsprechenden Instrumente nicht nutzen, um die dritte Welle einzudämmen. Genügt Niedersachsens neue Landesverordnung, um die Dynamik zu brechen?

Unsere Landesverordnung ist sehr strikt, was die Zusammenkünfte im privaten und im öffentlichen Raum angeht. Das Instrument der Ausgangsbeschränkungen wurde bisher in Niedersachsen sehr zurückhaltend angewendet, Papenburg und Gifhorn haben sie zum Beispiel schon verhängt. Dort konnten wir erkennen, dass die Ausgangssperren die Inzidenz deutlich gesenkt haben. Deswegen halte ich sie für ein starkes Instrument, das obendrein gut von der Polizei und örtlichen Behörden kontrolliert werden kann.

Trotzdem ist die Ausgangssperre auch bei hohen Inzidenzen nicht zwangsläufig verpflichtend.

Wir vertrauen auf die Kommunen. Es kann nicht in Hannover entschieden werden, ob die Ausgangssperre vor Ort tatsächlich das geeignete Mittel ist. Wir beobachten den Einsatz dieses Instrumentes und müssen gegebenenfalls nachsteuern.

Ausgangssperren und verschärfte Kontaktregeln – das wirkt wie die Sparversion des Oster-Lockdowns. Reicht das wirklich aus?

Erst mal genügen diese Mechanismen. In einer Demokratie sind wir auf das Mitwirken der Menschen angewiesen und das passiert in der Regel meistens sehr gut. Zudem dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns seit einem Jahr erheblich das Leben der Menschen einschränken, um mit dem Virus umzugehen. Ein Blick in den Bekanntenkreis genügt, um zu erkennen, wie erschöpft wir alle sind. Es handelt sich immerhin auch um immense Grundrechtseingriffe.

Einerseits warnt die Landesregierung vor steigenden Infektionszahlen, andererseits planen Sie, dass nach Ostern bis zu 25 Modellprojekte starten sollen. Einkaufen mit negativem Schnelltest – wie sicher ist das in der aktuellen Lage?

Ich kann verstehen, dass es den Anschein erweckt, dass das nicht zusammenpasse. Allerdings ist das Gegenteil der Fall. Mit den Modellprojekten wollen wir über drei Wochen klare Erkenntnisse darüber erlangen, wie sich das Infektionsgeschehen verhält. Denn in den vergangenen Monaten haben wir viele Bereiche nahezu abgeschaltet, trotzdem hat das Infektionsgeschehen wieder angezogen. Das zeigt vor allem, dass Ansteckungen im privaten und im beruflichen Bereich erfolgen. Mit der Möglichkeit der Testungen bei den Modellprojekten können wir dagegen sichere Zonen errichten und das Infektionsgeschehen genau digital nachverfolgen. Zudem erhalten die Menschen ein Stück normales Leben zurück.

Theoretisch wäre es in den Regionen dann aber möglich, dass Einkaufen erlaubt ist, Kinder aber die Schule nicht besuchen können, weil die Inzidenz zu hoch ist. Wie passt das zusammen?

Grundsätzlich gilt, dass Kommunen, die die Inzidenz von 200 überschreiten oder voraussichtlich in den kommenden Tagen überschreiten werden, nicht zugelassen werden. Zudem wird die Landesregierung Modellprojekte schwer erlauben können, wenn die Kommunalverwaltung aufgrund der Inzidenzentwicklung Kindertagesstätten oder Schulen schließt. Nach den Osterferien wird sich durch die zwei Tests in der Woche aber auch die Sicherheit an Schulen und Kitas erhöhen. Die Erkenntnisse der Schul-Testwoche vor Ostern werden gerade durch das Kultusministerium ausgewertet.

Bereits fünf Millionen Tests an Schulen geliefert, elf Millionen Weitere bestellt

Allerdings wurden bis Freitag bloß 85 Prozent der Schulen in Niedersachsen mit Schnelltests versorgt. Was macht Sie so sicher, dass nach Ostern genügend Tests vorhanden sind?

Wir haben bereits fünf Millionen Tests an Schulen und Landesbehörden ausgeliefert, elf Millionen weitere sind bestellt. Damit sind wir sehr gut für die Zeit nach den Ferien aufgestellt.

Dennoch sind Schnelltests immer nur eine Momentaufnahme. Wie kann mit zwei kostenlosen Tests eine ganze Schulwoche sicher gestaltet werden?

Zwei Tests sind besser als gar nichts. Ein negatives Testergebnis bietet auch keine hundertprozentige Sicherheit. Wer morgens negativ ist, kann drei Stunden später schon positiv sein. Es geht bei den Schnelltests deswegen vorrangig darum, Infektionsketten möglichst schnell zu erkennen und zu unterbrechen. Testen bleibt so lange wichtig, bis wir eine deutliche höhere Impfquote der Bevölkerung haben.

Zu Beginn hat aber gerade das Impfen in Niedersachsen für massive Kritik gesorgt.

Als Neue im Amt kann ich aus heutiger Sicht sagen, dass sich so eine große Struktur zunächst einspielen muss. Es mussten 52 Impfzentren aus der Taufe gehoben, eine Hotline musste eingerichtet und eine Online-Plattform konzipiert und freigeschaltet werden. Das ist ein Spagat, den man nicht vom Start weg gewinnen kann.

Und inzwischen ist die Situation besser?

Der holprige Start der Impfkampagne gehört der Vergangenheit an. Die Wartezeit an der Hotline ist kurz, inzwischen sind 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Menschen im Einsatz. Und in der vergangenen Wo-che ist es uns erstmals gelungen über unsere Kapazitäten zu impfen – es wurden rund 216.000 Menschen immunisiert. Das ist ein Höchststand, wir sind mal von einer Obergrenze von 180.000 Impfungen in der Woche ausgegangen. Es hat sich also zurechtgeruckelt. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch noch Schwierigkeiten gibt. Zum Beispiel, wenn kurzfristig Impftermine abgesagt werden müssen, weil die Lieferankündigungen des Bundes nicht eingehalten werden. Ab April wird sich die Situation noch einmal deutlich verbessern. Wir erwarten viel Impfstoff.

Dennoch gewinnt man den Eindruck, dass das aktive Handeln durch bürokratische Hürden verlangsamt wird.

Allein in der zweiten Priorisierungsgruppe sind derzeit drei Millionen Menschen impfberechtigt. Das ist ein enormer organisatorischer Aufwand. Hinzukommt, dass vom Bund viele Fragen gestellt werden, die beantwortet werden müssen. Das ist notwendig, kostet aber Zeit. Dadurch entsteht der Eindruck, dass der Ablauf zu bürokratisch ist. Meiner Meinung nach regt die Menschen aber viel mehr auf, dass andere Länder wesentlich weiter mit den Impfungen sind als Deutschland. Man muss festhalten, dass die Europäische Union grundlegende Fehler bei der Impfstoffbeschaffung gemacht hat. Die Folge ist, dass wir zu lange zu wenig Impfstoff hatten. Die Zeiten sind aber bald vorbei.

Ab wann ist also damit zu rechnen, dass allen Menschen in Niedersachsen ein Impfangebot gemacht werden kann?

Bis Ende Juni werden die Priorisierungsgruppen eins und zwei voraussichtlich durchgeimpft sein. Ab Anfang Juli können wir dann die Gruppe drei öffnen. Bis zum Herbst werden wir voraussichtlich eine Impfquote von 80 Prozent erreichen.

Wenn sich die Situation schon in ein paar Wochen verbessern könnte, wieso werden dann keine langfristigen Pläne für ein Leben mit der Pandemie gemacht? Grund zur Hoffnung ist doch da.

Durch den schnellen Rhythmus der Landesverordnung entsteht der Eindruck, als würde nur von der einen Bund-Länder-Schalte zur nächsten gedacht. Das entspricht aber nicht der Realität. Die Impfkampagne läuft, wir haben eine gute Teststrategie, öffnen nach und nach viele Bereiche. Ich gehe fest davon aus, dass wir im Sommer beispielsweise kleinere Open-Air-Veranstaltungen besuchen können, die Gastronomie wieder öffnen darf und Kinobesuche möglich sind.

