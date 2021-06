Hannover

Welche Stiftungen gibt es in Hannover und dem Umland? Welchen Stiftungszweck haben sie? Zum 20-jährigen Bestehen der Stiftungsinitiative Hannover hat die Stadt jetzt eine Stiftungsdatenbank mit 155 Stiftungen digitalisiert und ins Internet gestellt. Unter www.stiftungen-hannover.de gibt es Infos zu Stiftungen mit Sitz in der Region Hannover über Förderprofile, Ansprechpersonen und beispielhafte Projekte. 15 Suchkategorien helfen, die passende Stiftung zu finden.

Die Datenbank löst das Handbuch „Wegweiser zu Stiftungen in Hannover“ ab, das seit 2002 mit mehreren Auflagen als Nachschlagewerk für die hannoversche Stiftungslandschaft diente. Die Stiftungsinitiative Hannover wurde von namhaften hannoverschen Stiftungen zusammen mit der Stadt gegründet, damit sich Stiftungen in der Region Hannover in unterschiedlichen Projekten und Veranstaltungen austauschen und engagieren können. Ein Koordinierungskreis mit 14 Stiftungen und Stiftungsverwaltungen steuert diese Initiative.

OB Belit Onay: „20 Jahre erfolgreiche Vernetzung“

„Die Stiftungsinitiative Hannover hat mit Unterstützung der Landeshauptstadt Hannover 20 Jahre lang erfolgreich die Vernetzung von Stiftungen gefördert. Dieser fachliche Austausch war besonders für die ehrenamtlichen Stiftungsvorstände wichtig“, so Oberbürgermeister Belit Onay, in dessen Büro die Stiftungsinitiative Hannover koordiniert wird. Die Stiftungsdatenbank Online ist nun Teil eines neuen Stiftungsportals auf hannover.de, das über diverse Veranstaltungen sowie zu Fragen rund um das Stiften und die Antragsstellung informiert.

„Wer durch die neue Stiftungsdatenbank surft, wird über die Vielfalt der hannoverschen Stiftungslandschaft staunen. Jahrhunderte alte Stiftungen engagieren sich heute genauso für die Stadt und Region Hannover wie neu gegründete Stiftungen, mit denen sich Stifter noch zu Lebzeiten aktiv für das Gemeinwohl einbringen wollen“, sagt Theda Minthe, die seit 20 Jahren die Stiftungsinitiative im Büro des Oberbürgermeisters koordiniert und das Projekt Stiftungsdatenbank mit der hannover.de Internet GmbH umgesetzt hat. Sie sei sicher, dass Menschen mit Projekten und Ideen jetzt noch schneller die richtige Stiftung finden würden.

37 Stiftungen finanzieren die Online-Datenbank

Finanziert wurde die Online-Datenbank von 37 Stiftungen, darunter die Rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung, die Stiftung Niedersachsen, die Niedersächsische Sparkassenstiftung, die Bürgerstiftung Hannover, die Stiftung Kulturregion Hannover, die VolkswagenStiftung, die VGH Stiftung, die Concordia-Stiftung, die Swiss Life Stiftung und die TUI Stiftung.

Von Andreas Voigt