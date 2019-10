Soziale Probleme: Das sagen die OB-Kandidaten

Hannover

Zahlen und Fakten zur sozialen Lage in der Stadt liefert der Sozialbericht. Ende 2017 waren 15,6 Prozent der Bevölkerung, das sind 84.540 Personen, bei ihrem Lebensunterhalt auf staatliche Hilfe angewiesen. Die Anzahl ist seit 2015 um 4236 Personen oder fast einen Prozentpunkt zurückgegangen. Trotzdem sind die Probleme in der Stadt nicht gelöst. Was sagen die OB-Kandidaten, um drängende Probleme wie Kinderarmut und Obdachlosigkeit in den Griff zu bekommen?

27,8 Prozent der hannoverschen Kinder und Jugendlichen leben in Familien, die Transferleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts brauchen. Wie wollen Sie Kinderarmut stoppen?

Marc Hansmann: Als Oberbürgermeister werde ich eine Kinderarmutskonferenz einberufen, die eine Strategie gegen Kinderarmut erarbeiten und umsetzen soll. Da überdurchschnittlich viele Kinder alleinerziehender Eltern und Eltern mit Migrationshintergrund betroffen sind, werde ich die aufsuchende Sozialarbeit stärken. Ich werde auch die Sprachförderung in der Kita ausbauen. Alle Kinder sollten spätestens bei der Einschulung fließend Deutsch sprechen. Ich werde auch die Grund- und Gesamtschulen in den Brennpunktvierteln besser ausstatten. Hier erreichen wir die allermeisten betroffenen Kinder.

Belit Onay: Der weithin anerkannte „Hannoversche Weg“ aus der Kinderarmut umfasst elf Handlungsfelder mit einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen von Kitas und Familienzentren über den Hannover-Aktiv-Pass bis hin zur Schulsozialarbeit. Wir sollten diesen richtigen Weg weitergehen und erfolgreiche Ansätze besser ausstatten und aufeinander abstimmen. Damit die Hilfsangebote auch ankommen, schlage ich eine Verbesserung des Beratungsnetzwerks vor – mit allgemeinen Sozialberatungsstellen als Erstanlaufpunkte in jedem Stadtbezirk.

Eckhard Scholz: Kinderarmut ist immer auch Armut der Eltern. Die Kommunen sollten sich deshalb für eine neue Kindergrundsicherung auf Bundesebene stark machen. Vor Ort ist eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung der nachhaltigste Ansatz – und da hat Hannover leider nachgelassen! Mein Ziel ist ein durchgehendes Ganztagsangebot für Krippe, Kindergarten und die Schulkinder, wozu durchaus auch Hortplätze gehören können. Hinzukommen muss eine gezielte Förderung, insbesondere im sprachlichen und kulturellen Bereich. Für arbeitslose Eltern müssen wir städtisch geförderte Jobangebote und Kinderbetreuung besser verzahnen.

In den Generationen 60plus trifft Armut etwa jeden Zehnten. Gleichzeitig steigt die Pflegebedürftigkeit. Was gilt es da zu tun?

Marc Hansmann: Die Grundrente einführen! Damit wäre hunderttausenden älteren Menschen, vor allem Frauen, die besonders von Altersarmut betroffen sind, sehr geholfen. Auch eine Aufwertung der Pflegeberufe ist wichtig. Der Spielraum für einen Oberbürgermeister ist hier allerdings leider begrenzt. Was der OB aber ändern kann: Ausreichend bezahlbaren Wohnraum schaffen! Denn gerade Rentnerinnen und Rentner können sich die steigenden Mieten in der Stadt kaum noch leisten. Sie sind aber oft ganz besonders auf kurze Wege, die Anbindung mit Bus und Bahn und ein soziales Netz in ihrem Umfeld angewiesen.

Belit Onay: Wenn die Rente nicht mehr zum Leben reicht, müsste das Problem eigentlich in Berlin angegangen werden – etwa mit einer Garantierente. Was wir in Hannover zum Beispiel tun können und müssen: Ausreichend bezahlbare und altersgerechte Wohnungen schaffen, Busse und Bahnen mit Gehhilfe benutzbar machen und die Preise durch ein 365-Euro-Ticket so weit senken, dass Senioren auch mit kleiner Rente mobil sein können. Wichtig ist auch der Hannover-Aktiv-Pass, mit dem wir vielen Menschen mit wenig Geld den Zugang zu vielen Angeboten ermöglichen.

Eckhard Scholz: Altersarmut ist häufig eine Folge unterbrochener Erwerbsbiografien. Der Bund sollte insbesondere bei Frauen und den Leistungen für Kindererziehung nachbessern. Die Stadt selbst muss die Älteren über Hilfen wie Wohngeld oder Grundsicherung, auf die Rechtsansprüche bestehen, informieren. Ich möchte, dass jeder seine Rechte auch in Anspruch nehmen kann! Für eine gute Pflege müssen wir uns intensiv um Personal kümmern. Ich halte sehr viel von einer Vernetzung der Angebote vor Ort, die den Verbleib zu Hause erleichtern. Dazu gehört auch die Organisation von Nachbarschaft, Alltagshilfen und Freizeitangeboten.

Die Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund ist innerhalb von fünf Jahren um 30.942 gestiegen. Reicht der bestehende lokale Integrationsplan zur Eingliederung?

Marc Hansmann: Als der lokale Integrationsplan entwickelt wurde – ich war Finanz- und Ordnungsdezernent vom damaligen Oberbürgermeister Stephan Weil – war ich richtig begeistert. Seitdem wurde viel umgesetzt, aber die Situation hat sich geändert. Ich werde den Plan deswegen an die jetzige Situation anpassen. Mit einem klaren Schwerpunkt: Der Schlüssel zu einer gelungenen Integration ist die Bildung. Genau hier will ich ansetzen und die Sprachförderung in den Krippen und Kindergärten stärken sowie die Grund- und Gesamtschulen finanziell besser unterstützen. Denn dort finden Integration und auch Inklusion statt.

Belit Onay: Der lokale Integrationsplan wird gegenwärtig überarbeitet. Ich will Menschen mit Migrationserfahrung als Fachleute an diesem Prozess gleichberechtigt beteiligen und den Integrationsplan so zu einem echten Teilhabe-Plan machen. Die Ergebnisse müssen regelmäßig überprüft und öffentlich diskutiert werden. Mein Ziel ist Hannover als diskriminierungsfreie Stadt. Dazu gehört auch, dem Thema Integration im Rathaus wieder den angemessenen Stellenwert als Querschnittsaufgabe zu geben: Mit mir werden Integration und Antidiskriminierung Chefsache sein.

Eckhard Scholz: Der lokale Integrationsplan ist ein gutes Instrument, aber bisher unbefriedigend umgesetzt. Es ist richtig, alle Themen integrationsbezogen zu denken und die Migrantenorganisationen einzubeziehen, aber dann muss auch etwas geschehen. Auch und gerade dann, wenn es Geld kostet! Als OB werde ich eine Dezernentin oder einen Dezernenten federführend zum Integrationsdezernenten ernennen und ein jährliches Umsetzungscontrolling einführen.

Im vergangenen Winter sind drei Obdachlose den Kältetod gestorben. Die Stadt bearbeitet ihr Angebot in Notunterkünften. Muss noch mehr geschehen?

Marc Hansmann: Die Entscheidung unserer Stadtratsmehrheit, die Bedingungen in den Notunterkünften zu verbessern und die Öffnungszeiten im Winter zu verlängern, war absolut richtig. Außerdem wird ein Obdachlosenheim erneuert und ein weiteres neu gebaut. Im Winter, wenn die Temperaturen für Obdachlose lebensbedrohlich werden, müssen wir schnell und unbürokratisch helfen. Dann werde ich das Rathaus und wenn möglich auch andere Verwaltungsgebäude öffnen und dort Essen und Schlafplätze für obdachlose Menschen anbieten. Die Pariser Bürgermeisterin hat das vorgemacht und gezeigt, wie eine Stadt unbürokratisch helfen kann.

Belit Onay:Es ist schwer erträglich, dass in Hannover im Winter Menschen auf den Straßen erfrieren. Statt diese Menschen auszugrenzen, müssen wir das Problem Obdachlosigkeit grundlegend angehen. Dazu habe ich einen Sieben-Punkte-Plan vorgeschlagen, den ich nach der Wahl umsetzen will. Notunterkünfte brauchen saubere Sanitäreinrichtungen, ein Mindestmaß an Privatsphäre und passende soziale Angebote. Sie sollten zugänglich sein, ohne dass Obdachlose zunächst beim Amt vorsprechen müssen. Und wir müssen örtliche Hilfsangebote und die Sozialarbeit stärken, um die Menschen zu erreichen.

Eckhard Scholz: Wir müssen das Angebot an Notunterkünften dringend überprüfen. Frühere Flüchtlingsunterkünfte bieten sich da an. Man braucht allerdings viel mehr fremdsprachiges und sachkundiges Personal, das erklären kann, was an Hilfe in Deutschland geht und was nicht. Ebenso wichtig ist aber die aufsuchende Sozialarbeit. Auch da wäre es mir lieb, szeneerfahrene und sprachkompetente Menschen zu gewinnen, damit in Hannover niemand auf der Straße übernachten muss. Darüber hinaus müssen wir die hunderten Wohnungen erhalten, die die Stadt jedes Jahr aus der Sozialbindung entlässt.

Menschen aus Osteuropa träumen vom Leben mit weniger Sorgen – und landen hier auf der Straße. Kann die Stadt allein dieses Problem in den Griff bekommen und wie?

Marc Hansmann: Obdachlose und Suchtkranke aus Osteuropa können wir nur über eine verstärkte, muttersprachliche Ansprache durch Sozialarbeiter erreichen. Anders werden wir nicht an sie herankommen. Wir müssen verstehen, dass die Menschen oft aus größter Not zu uns kommen. In Osteuropa leiden Sinti und Roma bis heute unter Diskriminierung. Klar ist aber auch: Wenn sich jemand nicht an Regeln und Gesetze hält, müssen Polizei und Ordnungsdienst eingreifen.

Belit Onay: Die meisten dieser Menschen kommen nach Deutschland, um zu arbeiten – einige von ihnen geraten an Betrüger, in Schulden oder private Probleme. Sie fallen durch jedes soziale Netz. Der Skandal dabei: Das ist teilweise politisch gewollt. Zur Abschreckung wird den Menschen dringliche Hilfe vorenthalten – und nicht einmal das Ziel der Abschreckung wird erreicht. Die Verantwortung trägt die Bundesregierung. Als Stadt müssen wir unsere verbliebenen Ermessensspielräume nutzen, um ihnen in ihrer eigenen Sprache eine Perspektive aus ihrer Lage heraus zu zeigen. Das will ich als Oberbürgermeister tun.

Eckhard Scholz: Die sozialen Folgen der Öffnung des EU-Arbeitsmarktes sind offenbar nicht genügend mitgedacht worden. Das spüren wir nun auch in Hannover. Ausgefeilte lokale Hilfsprogramme wie in Duisburg oder Dortmund würden uns auch gut tun. Wir benötigen ein Konzept, bei dem Sozialarbeit, Ordnungsdienst und Polizei die Betroffenen im öffentlichen Raum immer wieder ansprechen, ihnen Hilfsangebote unterbreiten, Informationen über ihren Status und geeignete Rückkehrhilfen vermitteln und auf Straßen und Plätzen Lagerungstendenzen, Verwahrlosung und illegalem Konsum entgegenwirken.

Von Wohnraum für alle bis Onlinespiele: Das sagen die anderen Kandidaten

Auf ernsthafte Fragen antwortet Catharina Gutwerk von der Satirepartei „Die Partei“ gern mit einem lockeren Spruch. Gefragt, wie sie als eventuelle Oberbürgermeisterin die sozialen Probleme der Stadt lösen will, ist ihre Antwort: „Onlinespiele.“ Zur weiteren Ausführung komme sie nicht: „Wir müssen dringend das Monster töten.“

Die anderen OB-Kandidaten haben das Thema ernster genommen. Alle sieben hatte die NP angeschrieben – nur Bruno Adam Wolf (Piraten) äußerte sich nicht.

Iyabo Kaczmarek, die parteilose Kulturmanagerin, setzt auf „Wohnraum für alle, innovative Bildungsmöglichkeiten, Raum für Begegnungen, partizipative Angebote in bestehenden Strukturen wie Freizeitheimen, Jugendzentren und Kulturorten“. Die Stadt müsse „als Servicedienstleister in den Bereichen Soziales stärker auf die aktuellen Bedarfe der Menschen eingehen“. Kaczmarek fordert Investitionen und die Stärkung bestehender Institutionen, Einrichtungen und Organisationen, „die bereits mit großem Engagement an dem Gelingen einer Vielheitsgesellschaft arbeiten“.

Joachim Wundrak von der AfD sieht als Hauptgrund sozialer Probleme den hohen Anteil von Menschen mit ausländischen Wurzeln. Alters- und Kinderarmut, Wohnungsmangel, Drogen- und Alkoholprobleme, Langzeitarbeitslosigkeit und Gewaltkriminalität würden verschärft. Sein Vorschlag: „Illegale Migration“ stoppen, den Aufenthalt von arbeitslosen EU-Bürgern „beenden“. Und dennoch würden „schmerzliche Eingriffe in die Ausgaben der Stadt kurz über lang unvermeidlich, um den Kollaps der Sozial-Systeme abzuwenden“.

Ganz anders Jessica Kaußen ( Die Linke). Sie fordert ein „weltoffenes Selbstverständnis, das nicht durch rechte Hetzer bedroht wird, die ihre Sozialkahlschlagsagenda hinter rassistischen Parolen verstecken“. Energieversorgung müsse ein Grundrecht sein (also keine Sperrungen von Anschlüssen, als kurzfristige Lösung Einführung des Vorauszahlungssystems mit Münz- oder Chipzählern bei Zahlungsnöten). Der Hannover Aktivpass solle auch Geringverdienern zugutekommen.

Die unabhängige Kandidatin Ruth Esther Gilmore will „die Möglichkeit, als Senior selbstständig im vertrauten Wohnquartier im Alter zu leben, mit einem Bauprogramm „Altengerecht in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben“ unterstützen“. Zur besseren Integration von Migranten müsse das Projekt Rucksackmütter ausgeweitet werden. Außerdem begrüße sie das „Housing First“ als Maßnahme gegen Wohnungslosigkeit.

Julian Klippert, Ratsherr und Vorsitzender von „Die Partei“, tritt als unabhängiger Kandidat an. Die sozialen Probleme Hannovers nimmt er ernster als Mitbewerberin Gutwerk und benennt als Ursache die „immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich“.

Auf kommunaler Ebene lasse sich das nur in Teilen lösen. Klippert: „Trotzdem werde ich als OB dafür sorgen, dass jeder Bürger dieser Stadt schleunigst ein Dach über den Kopf bekommt und sei es, dass solche Zwischenlösungen auf dem Trammplatz vorm Rathaus entstehen“. Er verspricht den Ausbau der Präventionsstellen gegen Obdach- und Wohnungslosigkeit in dem Maße, „dass niemand mehr seine Wohnung verliert, dazu haben wir eine moralische Verpflichtung“. Außerdem müsse die Möglichkeit der Teilhabe für finanzschwache Menschen deutlich erhöht werden – beispielsweise indem man Bedürftige kostenlos in Schulmensen essen lässt.

