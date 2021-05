Hannover

Dass die Corona-Pandemie in sozial schwächeren Gegenden mittlerweile härter zuschlägt, haben mehrere Studien – nicht nur in Deutschland – belegt. Während Stadt und Region Hannover dieses Problem nun erst mit großer Verzögerung in Angriff nehmen und Impfangebote in Quartieren mit besonders beengten Wohnverhältnisse prüfen wollen, ist die Stadt Köln bereits einen großen Schritt weiter.

Dort impft die Verwaltung wegen vieler Corona-Infektionen in Armenvierteln nun verstärkt in sozialen Brennpunkten, wie etwa im Kölner Stadtteil Chorweiler. Die vorgezogene Impfung von Menschen in sozialen Brennpunkten sei auch eine „Maßnahme zur Gefahrenabwehr“, die allen nütze, begründet dies Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Menschen mit Migrationshintergrund infizieren sich häufiger

Doris Schröder-Köpf ist Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe in Niedersachsen. Im NP-Gespräch sagt die SPD-Politikerin: „Zu Beginn hat die Pandemie eher die Menschen in den Villenvierteln getroffen, weil die sich das Virus etwa in Skiurlauben eingefangen haben.“ Inzwischen beobachte auch sie mit Sorge, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder schwierigen Arbeits- und Lebensbedingungen einen sehr hohen Anteil der Infizierten ausmache. Schröder-Köpf: „Das Virus schlägt in dicht besiedelten Wohngebieten und Hochhäusern mit aller Kraft zu.“

Schon vor Monaten habe sie ihr Team damit beauftragt, die Kliniken in Niedersachsen abzutelefonieren, um zu erfahren, wie hoch genau der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund auf den Corona-Stationen ist. „Aber leider stößt man da schnell an Grenzen“, sagt Schröder-Köpf. Dabei sei eine Fülle an Informationen die wichtigste Grundlage, um effektive Maßnahmen zu entwickeln.

Aufklärungskampagne will Falschinformationen vorbeugen

Ob das Kölner Pilotprojekt auch für Hannover und Niedersachsen der richtige Weg sei, will die Politikerin nicht beurteilen. Aber sie betont: „Wir müssen pragmatisch und vernünftig vorgehen. Dafür braucht es auch unkonventionelle Angebote, so wie beim hohen Zuzug von Geflüchteten ab 2015.“ Fakt ist: Bislang sind in Niedersachsen gemäß der Impfpriorisierung „Personen mit prekären Arbeits- und Lebensbedingungen“ erst in der Gruppe drei an der Reihe.

Gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat und der Lotto-Sportstiftung organisiert Schröder-Köpf aktuell eine Aufklärungskampagne in mehreren Sprachen. Ein niedrigschwelliges Angebot sei dies. „Bisher gab es nur allgemeine Corona-Aufklärungskampagnen. Mit unserer Aktion wollen wir insbesondere Migranten und Flüchtlinge über die große Bedeutung von Testen und Impfen informieren und damit auch gefährlichen Falschinformationen, die in den sozialen Netzwerken kursieren, entgegenwirken.“ Das allein sei sicher nicht die Lösung, aber ein weiterer Baustein.

Von Britta Lüers