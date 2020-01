Sorge vor dem Coronavirus erreicht Hannover: Firmen sagen Dienstreisen ab

Hannover

Die Sorge vor der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat nun auch Hannover erreicht. VW-Nutzfahrzeuge beschränkt Dienstreisen nach China mittlerweile auf ein Mindestmaß, Continental hat für seine Mitarbeiter sogar ein generelles Reiseverbot in und aus der Volksrepublik verhängt. Und auch der Flughafen Langenhagen muss sich für den Ernstfall rüsten.

Für den Volkswagen-Konzern ist China der größte und wichtigste Markt. Der Autobauer hat dort 23 Werke mit mehr als 90.000 Mitarbeitern. Das zur mittlerweile abgeriegelten Stadt Wuhan nächstgelegene Werk befindet sich rund 300 Kilometer südlich in Changsha. VW-Nutzfahrzeuge betreibt in China zwar keinen eigenen Standort, trotzdem bestehe ein reger Austausch in Form von Dienstreisen. Diese werden nun wie bei der Pkw-Sparte auf ein Minimum beschränkt, wie ein VW-Sprecher am Dienstag der NP bestätigte. Außerdem werde VW-Beschäftigten, die im Reich der Mitte tätig sind, geraten, besonders sorgsam auf Hygiene- und Verhaltensregeln zu achten. Dazu gehöre, Märkte und Bauernhöfe sowie den Kontakt zu Vögeln zu meiden, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände, nur durchgekochte Speisen zu verzehren und bei Anzeichen einer Krankheit sofort zum Arzt zu gehen.

Dienstreise nur noch in Ausnahmefällen

Noch einen Schritt weiter geht Continental. „Momentan gilt ein generelles Reiseverbot“, so Unternehmenssprecherin Nicole Goettlicher. Nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Prüfung sei es Mitarbeitern erlaubt, nach und aus China zu reisen. Rund 50 Werke betreibt der Automobilzulieferer allein in der Volksrepublik, jedoch liegt keines davon in der vom Coronavirus besonders betroffenen Provinz Hubei.

Continental-Werk im chinesischen Hefei: Das Unternehmen hat für seine Mitarbeiter ein generelles China-Reiseverbot verhängt. Quelle: dpa

Auch andere Firmen, die Geschäftsbeziehungen mit China betreiben, beobachten die Lage. Bei der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Hannover liefen bislang allerdings keine Fälle auf. „Die Unternehmen informieren sich in der Regel über das Auswärtige Amt, ob Reisewarnungen vorliegen“, Tilmann Brunner, Abteilungsleiter international. Das werde auch in diesem Fall so sein.

China-Tour des Knabenchores wackelt

Nicht nur die Wirtschaft, auch die Musikszene Hannovers schaut mit Sorge nach China. Der renommierte Knabenchor, der dieses Jahr übrigens 70 Jahre alt wird, will eigentlich eine Tournee durch neun chinesische Städte ab 26. März starten. 56 Personen, davon 32 Kinder im Alter zwischen elf und 15 Jahren, sind dabei, geboten wird dem chinesischen Publikum geistig-weltliche Musik vom Feinsten. Man stehe fast täglich mit dem Auswärtigen Amt in Verbindung und hoffe, die Tour nicht absagen zu müssen, so ein Vertreter des Chores.

Für den Ernstfall rüstet sich indes der Airport Langenhagen. Laut Gesundheitsvorschriften der WHO müssen an fünf deutschen Flughäfen, Vorkehrungen zum Schutz der allgemeinen Gesundheit getroffen werden. Falls sich ein Verdachtsfall an Bord einer Maschine befindet, wird diese zu einem dieser Standorte umgeleitet. Hannover gehört zwar nicht dazu, sondern Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München und die Berliner Flughäfen. „Trotzdem sind wir angesichts der Lage mittlerweile täglich im intensiven Austausch“, so Flughafensprecher Sönke Jacobsen. Das betrifft auch die Notfallpläne. Falls es in einem Flugzeug auf dem Airport zu einem Verdachtsfall kommt, werde die Maschine sofort auf dem Gelände isoliert. Spezialisten der Flughafenfeuerwehr und des Gesundheitsamtes seien dafür in ständiger Bereitschaft.

Von André Pichiri und Petra Rückerl