Die „Schwule Sau“ in der Nordstadt ist keine Beschimpfung, sondern eine 30-jährige Institution, die für Schutz und Toleranz, aber auch Party und Spaß steht. Nun aber gibt es Ärger mit der Stadt, die die Sanierung des alten Gebäudes nicht zahlen will. Und diese aber hoch schätzt. Ein Besuch in der „Schwulen Sau“.