Cord Kelle (39) ist Direktor vom Congress-Hotel Stadtpark und Hotel-Sprecher beim Hotel-und Gaststättenverband Dehoga, Region Hannover. In der Region gibt es etwa 280 Hotelbetriebe. Wegen der Corona-Pandemie wurden in diesem Jahr mehr als 20 Messen in Hannover abgesagt, zudem versiegte der Strom der Geschäftsreisenden und Stadttouristen beinahe vollends. Die Hotelbranche mache eine sehr schwierige Zeiten durch, sagt Kelle.

Messen, Kongresse und Groß-Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Können Sie den Schaden für die Hotellerie in Hannover beziffern?

Nicht in Euro. Die regionale Hotellerie und Gastronomie zusammen erwirtschafteten 2018 rund 1,27 Milliarden Euro Umsatz netto. Für die Hotellerie wurden uns krisenbedingt Umsatzrückgänge von 50 bis 80 Prozent gemeldet. Die meisten hatten wohl Einbrüche zwischen 60 und 80 Prozent im Vergleich zu 2019. Meine Sorge ist, dass es 2021 nicht besser wird, sondern noch schlechter.

Sie spielen auf die Hannover Messe an, die es 2021 erstmals als reine digitale Veranstaltung gibt?

Die Hannover Messe nur digital abzuhalten, ist für uns Hoteliers die nächste Hiobsbotschaft. Diese Messe und die Agritechnica im November sind die stärksten Messen eines Jahres. Wir hatten gehofft, dass die Hannover Messe als hybride Veranstaltung stattfindet, so dass zumindest ein Teil der Aussteller nach Hannover kommt. Ich rechne aber auch darüber hinaus mit einer extremen Durststrecke bis August nächsten Jahres – mindestens. Die Reservierungsbücher sind bis dahin leer. Große Kongresse und Tagungen wurden bereits storniert, da die Unternehmen noch immer Geschäftsreisen verbieten. Und bislang ist nichts Neues als Ersatz geplant.

Die Messe AG existiert weiter, wenn auch wohl unter anderen Voraussetzungen. Das muss Sie zunächst doch positiv stimmen.

Ja, das hat bei uns für ein Aufatmen gesorgt. Die Messe war und ist wohl auch in Zukunft ein Hotelgästemotor, auf den das Gastgewerbe nicht verzichten kann.

In Hannover sind in den nächsten fünf Jahren mehr als 20 neue Hotels geplant. Ist das realistisch?

Corona hat zumindest die Rahmenbedingungen stark verändert. Hotel-Immobilien gelten bei einigen der Banken inzwischen als Risiko-Immobilien. Das Eigenkapital muss also hoch sein, und wo das nicht gegeben ist, platzen bestimmt auch Pläne. Konkret ist mir aber nichts bekannt.

Wenn 2021 auch touristische Reisen wieder möglich sind: Rechnen Sie mit einem Preiskampf der Hoteliers um Kundschaft?

So etwas sollte sich nicht entwickeln. Um wirtschaftlich bestehen zu können, kann ich nicht unterhalb bestimmter Grenzen gehen.

Bund und Land haben in diesem Jahr viele Milliarden Euro Förderung für Unternehmen auf den Weg gebracht. Fühlen sich die Hotels ausreichend berücksichtigt?

Die Förderungen waren gut. Was stark verbesserungswürdig ist, ist die kurzfristige Hilfe wie die angekündigte November-Hilfe. Wenn die erst im Januar kommt, Sie aber Gehälter verauslagen müssen, macht Ihnen das zunächst erst einmal Probleme. Denn so ohne weiteres bekommen Hoteliers inzwischen keine Kredite mehr von ihren Banken.

Ist Ihnen ein Hotel bekannt, das in nächster Zeit dicht machen muss?

Nein. Das ist aber auch der Diskretion in der Branche geschuldet. Die wenigsten sagen, dass sie aufhören. Auch nicht gegenüber dem Hotel-und Gaststättenverband.

Die Corona-Auflagen hat das Land Niedersachsen zuletzt verschärft, Familienbesuche mit notwendigen Hotel-Übernachtungen über Weihnachten bleiben aber erlaubt. Wie reagiert darauf das hannoversche Gastgewerbe?

Etwa die Hälfte der Hotels in Stadt und Umland planen, über Weihnachten zu öffnen. Es macht aktuell nach neun Monaten Krise auch keinen großen Unterschied, ob ein Hotel dicht macht oder nicht, vorausgesetzt, die Immobilie befindet sich im Eigentum. Wegen Vandalismus oder Einbruch muss die Immobilie sowieso bewacht werden, zudem müssen die Wasserleitungen regelmäßig gespült werden, um Legionellen zu verhindern. Dann kann man unter Umständen auch gleich geöffnet lassen und ein paar Hotelgäste mitnehmen.

