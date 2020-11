Hannover

In der Region Hannover lag der Inzidenzwert am Dienstag bei 144. Kommt es an einer Schule nun zu einem Corona-Verdachtsfall, der mehrere Menschen betrifft, wechseln die Schulen in das Szenario B. Die Kinder werden dann im Wechsel zuhause oder in der Schule unterrichtet.

Für den Philologenverband in Niedersachsen Grund zur Kritik. Vorsitzender Horst Auditz macht deutlich: „Es zeichnet sich schon jetzt ab, dass ein flächendeckender, befristeter Wechsel in das Szenario B notwendig wird. Eine völlige Schließung von Schulen steht regional bevor.“ Es sei deswegen dringend notwendig, dass Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) klare Vorgaben für die Arbeit im Home-Office mache. Arbeitszeit, Datenschutz und Zusatzkosten müssten geregelt werden. Daneben fordert Horst Auditz auch ein anderes Handeln: „Einheitliches Vorgehen muss die Regel werden, lokale Abweichungen sollten die Ausnahme sein, nicht umgekehrt.“

Die Situation verunsichert nicht nur Lehrkräfte. Auch die Eltern sind in Sorge, wie lange der Schulbetrieb noch aufrechterhalten bleiben kann. „Es fühlt sich an, als seien Schulen und Kitas in der Probezeit“, ist Sina Denecke von der Initiative Eltern in der Krise überzeugt. Sie brauche mehr Sicherheit. Derzeit würden Schulen offen gelassen, unklar sei aber weiterhin, wann sie tatsächlich geschlossen werden. Und für den Ernstfall, „setzt das Kultusministerium hier selbstverständlich wieder auf die Unterstützung der Familien“. Diese müssten aber neben der Kinderbetreuung auch noch ihren Beruf schultern und ihrem Arbeitgeber gerecht werden. Existenzielle Ängste seien keine Seltenheit, gibt Sina Denecke die Stimmung der Eltern wieder.

Unter den Politikern gibt es ebenso wenig Verständnis für die aktuelle Lage. Björn Försterlin ( FDP) kann die Sorge der Eltern und Lehrkräfte nachvollziehen: „Die Ursache ist eindeutig die mangelnde Vorbereitung durch das Kultusministerium.“ Digitale Lehrangebote seien noch immer nicht ausreichend erarbeitet worden. „Und zum Schutz von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften heißt es nur ’Fenster auf’ Der Minister muss endlich seine Hausaufgaben machen.“

Schülerbeförderung sorgt für Streit

Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, sieht weiteren Handlungsbedarf: „Es fehlt an konkreten Vorgaben für die Inzidenzwerte. Was passiert, wenn die Neuinfektionen steigen, ist weiterhin unklar.“ Das Kultusministerium müsse dringend die weitere Zuspitzung der Lage in den Blick nehmen. Der Missstand ist für sie Grund zum Handeln: In der kommenden Woche will sie im Landtag die Regierung zur besseren Umsetzung auffordern. Dabei soll es neben der Planungssicherheit auch um den Schulverkehr gehen. „Die Busse und Bahnen sind überfüllt. Gerade jetzt können verstärkt Reisebusse eingesetzt werden.“ Die Kosten dafür müsse das Land übernehmen.

Ein Punkt, bei dem auch der Koalitionspartner CDU noch Handlungsbedarf sieht. Die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, Mareike Wulf, ist ebenfalls überzeugt: „Die Busse sind zu voll, das muss besser geregelt werden.“ Daneben spricht sie sich auch für Ausweichräume aus. Dies könne allerdings nicht vom Land geregelt werden, es brauche lokale Lösungen.

Derzeit geht es Bund und Ländern vor allem darum, die Schulen möglichst lange offen zu halten. Doch dabei spielt auch das Infektionsgeschehen eine Rolle. In den Schulen sind die Abstandsregeln klar, in den Bussen können sie aber oft nicht eingehalten werden.

Deswegen ist die Schülerbeförderung auch in Hannover Streitpunkt. Um die Stoßzeiten zu entzerren, diskutiert man auch in der Landeshauptstadt und dem Umland über den Einsatz von Reisebussen und die Verschiebung von Schulanfangszeiten. Doch der Verkehrsdezernent der Region, Ulf-Birger Franz, weiß auch: „Viele Schulen sind nicht dazu bereit.“ Die Anfangszeiten würden allein von den Schulvorständen festgelegt. Nicht einmal die Landesschulbehörde könne entsprechende Anordnungen treffen.

Müssen Ministerien und Behörden besser organisieren?

Auch über Niedersachsen hinaus kocht das Thema inzwischen hoch. Immerhin könnten so die Kohorten besser voneinander getrennt werden. Gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte der Vorsitzende des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, Ingo Wortmann: „Die Beeinträchtigung des Schulbetriebs wäre minimal, wenn die jüngeren Kinder gegen acht Uhr starten würden und die älteren zeitversetzt, beispielsweise eine Stunde später.“ Die Kritik an den Ministerien und Behörden ist dabei eindeutig: „Die Planungen enden dort zu oft am Schultor.“ Das löse die tatsächlichen Kapazitätsprobleme aber nicht.

Ein Sprecher des niedersächsischen Kultusministeriums spielt die Karte zurück – zuständig seien die Schulträger. In vielen Kommunen werde der Verkehr bereits entzerrt, Reisebusse seien im Einsatz. „Im Zuge der beiden Nachtragshaushalte zur Corona-Pandemie haben die Kommunen umfangreiche finanzielle Unterstützung bekommen, die vor Ort nach Bedarfslage, auch für zusätzliche Kapazitäten in der Schülerbeförderung eingesetzt werden können. Diesen Schwerpunkt können die Kommunen in eigener Zuständigkeit setzen.“

