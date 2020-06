Hannover

Die 123 ausgewählten Objekte an 63 Orten in Niedersachsen und Bremen sind am 28. Juni nicht für die Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Ganz auf den Genuss architektonischer Vielfalt in Niedersachsen und Bremen müssen Interessierte aber nicht verzichten. Das Programm mit allen Objekten wird sowohl in der gedruckten Broschüre, als auch digital unter www.aknds.de gezeigt.

Zudem haben zahlreiche Architekten kreativ reagiert und mit Videoclips ein Format gefunden, ihre Projekte auf der Website der Architektenkammer Niedersachsen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. An die 30 Projekte in Niedersachsen öffnen so doch noch ihre Türen für Interessierte.

Unternehmen Sie eine digitale Reise und klicken Sie sich mit der Maus zum Haus und dann durch die große Bandbreite Niedersächsischer und Bremischer Architektur, Innen- und Landschaftsarchitektur sowie Stadtplanerischer Projekte.

Die Projekte im Überblick finden Sie HIER.

