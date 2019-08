Hannover

Die vergangenen Tage konnten Hannoveraner besonders schöne Sonnenuntergänge erleben – vorausgesetzt, sie hatten einen entsprechenden Ausblick. Ein idealer Standort dafür ist der Kronsberg, schließlich liegt der Aussichtshügel immerhin 118 Meter über dem Meeresspiegel.

Ein Video des hannoverschen Fotografen Julian Stratenschulte vom Donnerstagabend stellt dies eindrucksvoll unter Beweis. Seine Aufnahmen zeigen, wie die rötliche Sonne in voller Pracht über der Innenstadt langsam hinter dem Horizont verschwindet. Zusammen mit der Silhouette der Stadt – bestehend aus Neuem Rathaus, dem Gebäude der Nord LB sowie der Marktkirche und den drei „Warmen Brüdern“ aus Linden – bildet sie ein beeindruckendes Panoramabild, das sich ins Gedächtnis einprägt.

Das ist das Ergebnis

Haben Sie auch ähnlich schöne Fotos oder Videos eines Sonnenuntergangs in Hannover? Dann senden Sie uns diese per E-Mail an online@neuepresse.de. Die schönsten Aufnahmen sammeln wir in einer großen Galerie.

Von RND/ms