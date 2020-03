Räumt der Rat OB Onay Sonderrechte ein?

Hannover

Außergewöhnliche Zeiten erfordern einen ungewöhnlichen Rahmen und außergewöhnliche Entscheidungen: Der Rat wird sich am Donnerstag zu einer Sondersitzung treffen. Nicht im engen Rund des Rathauses, sondern in der Glashalle des Hannover Congress Centrums, wo größerer Sicherheitsabstand gewahrt werden kann. Wahrscheinlich räumt die Politik OB Belit Onay wegen der Coronakrise mehr finanziellen Spielraum ein.

17 Punkte stehen auf der Tagesordnung – unter anderem die Anpassung der Kita-Beiträge. Trotz Änderung der Staffel für Krippe, Hort und Tagespflege, so die Stadt, sei die angestrebte, breitere Verteilung auf die bislang sieben Stufen der Entgelttabelle nicht eingetreten. Auch habe die Erhöhung des Betrags um 250 Euro in der höchsten Stufe keinen nennenswerten Effekt. In Krippen seien nach wie vor Vollzahler mit etwa 66 Prozent die größte Gruppe. 25 Prozent der Eltern seien komplett von der Entgeltpflicht befreit.

Neue Staffelstufen geplant

Mit einem Bündel von Maßnahmen will die Stadt jetzt die „sehr ungleiche Zuordnung“ ändern. Alle bisherigen Höchstzahler mit Nettoeinkünften bis 3.200 Euro würden in mindestens eine günstigere Stufe gelangen. Haben die Eltern Nettoeinkünfte ohne Kindergeld von 3501 Euro aufwärts, würden die Beträge in drei Stufen steigen. Der Beschluss der Drucksache, mit der sich zuvor der Jugendhilfeausschuss beschäftigt (Beginn 13 Uhr im CC) muss sein, damit die Änderungen im August in Kraft treten können.

Dringenden Beratungs-und Entscheidungsbedarf gibt es auch bei den Plänen zur Dezernatsneuverteilung. Ohne die Zustimmung des Rates ist die Ausschreibung der drei Dezernentenstellen (Soziales, Personal und Bauen) nicht möglich. Wer sich darauf bewirbt, kann sich wegen der Corona-Krise vermutlich auf Telekonferenzen einstellen. Auch über das Verfahren in Pandemie-Zeiten wird sich die Politik verständigen müssen.

Spielraum für rasches Handeln

Damit in der Krise kurzfristige Entscheidungen möglich sind, soll der Rat der Stadtverwaltung einen größeren Spielraum für rasches Handeln während der Corona-Krise verschaffen. OB Belit Onay wird sehr wahrscheinlich künftig über Vorhaben mit einem Volumen von bis zu einer Million Euro selbstständig entscheiden können – ohne Zustimmung des Rates.

Bereits 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, hatte der Rat dem damaligen OB Stefan Schostok ( SPD) diesen Finanzspielraum zugebilligt. Auch er durfte über Projekte mit einem Volumen von bis zu einer Million Euro ohne Zustimmung der Politik entscheiden. Damit war für die Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften schnell Geld zur Verfügung. Für Bauvorhaben liegt die Entscheidungsgrenze des OB eigentlich bei 235.000 Euro.

