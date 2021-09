Sonderschicht im Rathaus: 17.000 Briefwahlanträge noch nicht bearbeitet

Hannover

Rund 17.000 Anträge auf Briefwahl sind bei der Stadt noch nicht bearbeitet. Die Mitarbeiter werden an diesem Wochenende durcharbeiten müssen – wie schon am vorigen. Bis Montag sollen die Stapel abgearbeitet sein. Wenn es denn gelingt.

Mit einem Ansturm hatte die Stadt wegen der Corona-Pandemie gerechnet. Allein für die Kommunalwahlen am 12. September waren Unterlagen für 120.000 Briefwähler vorbereitet. „Bislang sind etwa 75.000 Briefwahl-Anträge eingegangen“, meldet Stadtsprecher Dennis Dix. Zum Rückstau sei es gekommen wegen des zeitlichen Zusammentreffens von Kommunalwahlen und Bundestagswahl.

Wochenlanges Warten

NP-Leser Karsten Wiehring gehört zu den Fällen, die immer noch auf ihre Unterlagen warten. „Beantragt habe ich die Briefwahl am Tag, nachdem die Karte bekommen war“, sagt er. „Das ist fast seit zwei Wochen her.“ Er könne nur hoffen, dass er noch vor der Abreise in den Urlaub Post bekomme. „Sonst wäre es das erste Mal in fast 50 Jahren, dass ich nicht abstimmen kann.“

„Für die Abarbeitung wurde zusätzliches Personal eingestellt“, sagt Dix. Zusätzliches Personal sei eingestellt worden. Aber: „Es gab zwischenzeitlich leider Personalausfälle wegen Krankheit.“ Bis zu zwei Dutzend Mitarbeiter aus anderen Organisationseinheiten seien eingesprungen.

Anträge auf Rekordniveau

Die Briefwahl ist auf Rekordniveau – bei der Kommunalwahl ebenso wie wahrscheinlich bei der für den Bundestag. Vor fünf Jahren (2016) wurden am Ende (bis Freitag vor dem Wahlsonntag) 47.835 Wahlscheine für die Briefwahl herausgegeben. Davon gingen dann 44.139 tatsächlich ein.

Für die Bundestagswahl am 26. September lagen am Mittwoch schon 57.000 Anträge vor – dreieinhalb Wochen vor dem Termin. „Zu diesem Zeitpunkt hat sonst die Briefwahl noch gar nicht richtig begonnen.“ 2017 waren es bis zum Wahltag 78.599 ausgegebene Unterlagen, davon tatsächlich abgegeben 73.366.

Individuelle Lösungen

Für diejenigen, bei denen die Zeit knapp und damit die Abstimmung zum Problem wird, bietet die Stadt individuelle Lösungen an. Sie bittet um rasche Kontaktaufnahme mit der Briefwahlstelle, entweder unter den Telefonnummern (05 11) 168 – 41101 bis 41104 oder über die Mailadresse Briefwahl@Hannover-Stadt.de. Unterlagen könnten auch an den Urlaubsort geschickt werden.

Auch um die Auszählung macht man sich Gedanken. Bei den jüngsten Wahlen wurden 450 Personen für die Briefwahlwahlauszählung berufen. Diesmal sind es gut 900. Große Briefwahlbezirke wurden geteilt und werden jeweils von einem Wahlvorstand ausgezählt. Die Auszählung findet in zusätzlichen Räumlichkeiten statt (sonst nur Rathaus, diesmal auch Rathauskontor und Leinstraße 14).

Hygienekonzept steht

Aus Sicht des Wahlamtes, so der Sprecher der Stadt, müsse nicht wegen „Corona-Gründen“ Briefwahl beantragt werden. „Für die Wahllokale wurden Hygienekonzept: Maskenpflicht, Abstandspflicht, Hand- und Flächendesinfektionsmittel, Lüftung, vorab sind für die Wahlhelfer Selbsttests vorgesehen.

Von Vera König