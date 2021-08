Hannover

„Wie bist Du reich geworden?“ „Wie viele Autos hast Du?“ „Wohnst Du in einem großen Haus?“ „Aus welchem Land kommst Du?“ und „Wann geht Corona weg? – die Interviewfragen der Zehnjährigen haben es in sich. Belit Onay versucht sie möglichst ernsthaft und kindgerecht zu beantworten. Doch bei Fragen nach dem Gehalt ziert sich der OB. Aber er schlägt vor, das Besoldungssystem im öffentlichen Dienst mal zum Unterrichtsstoff zu machen. Dann können die Kleinen letztlich selbst herausfinden, was so ein Oberbürgermeister der Stadt verdient.

Ansonsten ist es ein Termin mit hohem Spaßfaktor. Auf die Frage eines Mädchens, ob ihm sein Beruf Freude mache, sagt Onay: „Ja, meistens, besonders solche Termine wie heute.“ Hier in der Grundschule Mühlenberg, umringt von fröhlichen Kindern, die ausgetobt, freundlich und offen sind und die zeigen wollen, was sie in der Sommerschule gelernt haben, kann sich Onay gut entspannen.

Bedarfsorientiertes Lernen

Obwohl das Ganze einen ernsten Hintergrund hat: Denn die Mädchen und Jungen verbringen drei Wochen ihrer Ferien auf der Schulbank – freiwillig. Lerndefizite, verstärkt durch das Schulchaos in der Corona-Pandemie, sollen möglichst aufgeholt werden. Unterrichtet würden die Kinder „bedarfsorientiert“, so Nicole Becker-Nef, Geschäftsführerin des Jugendhilfeträgers Kreisjugendwerk der AWO Region Hannover. Wer schlecht im Rechnen ist, bekommt in seiner Kohorte Matheunterricht, wem das Lesen schwerfällt, lernt Buchstaben, Sätze und Inhalte. Die Lernförderangebote wurden von ihren Lehrern für die einzelnen Kinder noch vor den Ferien vorbereitet. „Wir hoffen, die Sommerschule macht Schule, auch nach Corona“, hofft die neue Schulleiterin Salome Bokelmann, die bereits die Fortschritte der Kinder sieht.

Doch mehr als drei Stunden täglich Mathe, Deutsch oder andere Schulfächer in den Ferien müssen nicht sein. Der Rest der Sommerschule wird mit Sport und Spielen, Street-Dance-Kurs und Zaubern, Go-Kart-Fahren und Malen in der Schule und Toben auf den Spielplätzen in der Nähe aufgefüllt. Becker-Nef: „Die Kinder müssen zwischendurch auch entspannen können, schließlich haben sie ja Ferien.“

Yussuf findet Onay „sehr cool“

Yussuf (10) jedenfalls findet die Sommerschule in den Ferien klasse, „ich mag Schule und Freizeit hier“. Dem Oberbürgermeister darf er vorführen, was er in den Pausen gelernt hat: Zauberkartentricks. Dafür gibt es Applaus vom OB. Und danach ein Lob für den Besucher: „Der ist sehr cool und nett“, findet Yussuf.

Ganz so kinderleicht ist der nächste Besuch Belit Onays zunächst nicht. Einen Katzensprung zu Fuß weiter warten im Standort Leonore-Goldschmidt-Schule Jugendliche aus verschiedenen IGSen auf den hohen Besuch. Die Jugendlichen sind altersgemäß etwas verhaltener. Weil ihre Schulpraktika corona-bedingt ausgefallen sind – und noch ausfallen werden, hat die Pro Beruf GmbH eine Berufsorientierungswoche für Acht- und Neuntklässler im Angebot.

„Besser, als zu Hause zu bleiben“

Hier geht es für die 14- bis 16-Jährigen nicht nur um Bewerbungsschreiben- und trainings oder das erst einmal theoretische Kennenlernen von möglichen Berufen. Hier geht es ebenfalls um Erfolg durch Teamarbeit, um Eigenwahrnehmung und Wirkung auf andere sowie die offenen und versteckten Fähigkeiten der Jugendlichen. „Das läuft ganz gut“, freut sich Ausbildungslotsin Ute Woll. Bei den Fragen zur Selbstwirksamkeit tauen die Jugendlichen auf – zumal Onay über eigene Erfahrungen spricht. Die 15-jährigen Schülerinnen Natalie, Medina, Nargis sowie Soraya (14) und Buschra (16) zeigen dem Politiker anschließend ihre Arbeit, loben das extra Schulangebot. „Besser, als zu Hause zu bleiben“, meint Soraya.

Von Petra Rückerl