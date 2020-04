Sommerferien verkürzen? Niedersachsens Kultusminister Tonne winkt ab

Hannover

Sollten Schüler und Lehrer einen Teil der Sommerferien opfern, um den in der Corona-Krise versäumten Unterricht nachzuholen? Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU) hat diesem Vorschlag am Freitag ins Gespräch gebracht und damit prompt für viel Wirbel gesorgt. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hält nichts von der Idee.

„Bei allem, was wir machen, bemühen wir uns derzeit, die Eckdaten, die man kennt, die verlässlich sind, sie auch zu halten“, sagte der Minister am Samstag auf NDR 1 Niedersachsen. Es sei wichtig, nicht noch mehr Unsicherheit und Unklarheit hervorzurufen. Der Termin der Sommerferien sei wichtig für die weiteren Planungen, etwa für Prüfungen. „Ich finde, diese Debatte braucht im Moment keiner“, sagte Tonne.

„Urlaubskonto vieler Eltern schon jetzt strapaziert“

„Bis auf Ausnahmen bleiben die Schulen noch einige Zeit geschlossen. Daher frage ich mich, ob die Verantwortlichen in den Ländern darüber nachdenken, die Schulferien in der Sommerzeit etwas zu verkürzen“, hatte Schäuble am Freitag der „ Augsburger Allgemeinen“ (Freitag) gesagt. Ein solcher Schritt böte Schülern die Gelegenheit, den durch die Corona-Pandemie versäumten Stoff nachzuholen. „Im Moment ist ohnehin noch aus vielen Gründen unklar, wann und wie man im Sommer verreisen kann“, so der Bundestagspräsident. „Das Urlaubskonto vieler Eltern dürfte durch die Krise jetzt schon strapaziert sein.“ Deshalb könne er die verstehen, „die sich fragen, wie sie da noch sechs Wochen Sommerferien organisieren sollen“.

Neben Niedersachsen haben bereits weitere Länder Schäubles Vorschlag eine Absage erteilt, darunter Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Berlin.

Kritik von Lehrern und Tourismuswirtschaft

Kritik kam auch von Lehrerverbänden wie dem VBE: „ Schäubles Vorschlag bringt zum jetzigen Zeitpunkt Unruhe, löst aber keines der eigentlichen Probleme“, sagte der Bundesvorsitzende Udo Beckmann. Ebenfalls ablehnend reagierte der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft: „Unternehmen wie Bürger brauchen Verlässlichkeit und Planbarkeit statt weiterer Verunsicherung durch eine völlig unnötige und unverantwortliche Diskussion, die der Bundestagspräsident heraufbeschwört“, sagte Generalsekretär Michael Rabe.

