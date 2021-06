Hannover

Mit den Temperaturen ist auch der Badespaß in Hannovers Freibädern gestiegen. Seinen bisher besten Tag in dieser Saison erlebte das Annabad in Kleefeld am Mittwoch, als über den Tag verteilt rund 1500 Besucher kamen. „Wir haben auf den Liegewiesen allerdings immer noch viel Platz gehabt“, berichtet Sprecher Florian Lange. Auch am Wochenende wird es wohl nicht zu Engpässen kommen. Für den Samstag sind zwischenzeitlich sogar kleinere Regenschauer angesagt. Auch am Sonntag sollen laut Prognosen die Temperaturen die 20 Grad nicht deutlich überschreiten.

Deutlich sommerlicher soll es ab Montag werden. Im Verlaufe der kommenden Woche könnten die Temperaturen sogar Richtung 30 Grad klettern. Im Annabad, in dem es keine feste Obergrenze gibt, rechnen sie jedoch nicht mit Problemen, die Corona-Abstände einzuhalten. „Dadurch, dass es keine Testpflicht gibt, lässt sich das am Eingang gut bewältigen“, sagt Lange. Auf den Liegewiesen gebe es viel Platz.

Städtische Freibäder gut gebucht – aber es gibt noch Plätze

Die Stadt hat neben dem Lister und dem Ricklinger Bad mittlerweile auch das Hainhölzer und das Misburger Bad geöffnet. Sie sind seit Montag in Betrieb. Dort gab es in dieser Woche noch die größten Kapazitäten.

Anders als im Annabad ist in den städtischen Bädern eine Voranmeldung unter www.reservierung-baeder-hannover.de notwendig. Unter der Woche stehen Zeitfenster zwischen zwei und drei Stunden zur Verfügung. An den Wochenenden bleibt allerdings deutlich mehr Zeit für Freibadbesuche. „Insbesondere die Schwimmzeiten morgens und abends sind gut gebucht“, berichtet Stadtsprecher Udo Möller. Die längeren Zeitfenster an den Nachmittagen würden vor allem von Familien genutzt. Am Freitag gab es auch noch für das Wochenende freie Plätze. Bei Einzeltickets ist mittlerweile auch das Online-Bezahlen möglich.

Bei Hitze will das RSV-Bad einen Sicherheitsdienst einsetzen

Auch das RSV-Bad in Leinhausen ist bisher noch nicht an seine Kapazitätsgrenze von 500 Badegästen gestoßen. „Die Stimmung ist aber super. Es sind auch eine Menge neue Gäste dazugekommen“, berichtet Badleiter Heiko Peters. Das Freibad hat täglich von 8 Uhr bis 12.45 Uhr sowie von 14 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet. In der Pause dazwischen wird jeweils gründlich gereinigt.

Im RSV-Bad ist keine Voranmeldung notwendig. Sollte wegen Hitze und Sonnenschein ein Besucheransturm zu erwarten sein, „bekommen wir von der Stadt sehr kurzfristig einen Sicherheitsdienst gestellt“, sagt Peters.

Volksbad Limmer will am 21. Juni die Saison starten

Auf diese Unterstützung setzt auch Bernd Seidensticker, Vorsitzender des Vereins Waspo 98 Hannover, der das Volksbad in Limmer betreibt. Dort ist der Saisonstart mittlerweile auf den 21. Juni terminiert worden. „Eher geht es nicht, weil wir noch kleinere Reparaturen machen müssen“, erklärt Seidensticker. Unter anderem werde noch an der Tribüne gearbeitet, die unterspült worden sei.

Öffnen soll das Volksbad täglich von 10 bis 19 Uhr. Davor gibt es täglich noch Schwimmzeiten für Vereinsmitglieder. Gleichzeitig will Seidensticker maximal 1000 Badegäste ins Bad lassen. Eine Voranmeldung sei nicht nötig.

Von Christian Bohnenkamp