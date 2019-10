Hannover

Sommerliche Temperaturen mitten im Herbst. Die Sonne strahlte am Dienstag über Hannover – und viele Menschen mit ihr. Mit Eis in der Hand und Sonnenbrille auf der Nase genossen viele das T-Shirt-Wetter. Nach einem rekordverdächtig heißen Sommer fühlt sich nun auch der Oktober mit über 20 Grad so gar nicht nach...