Hannover

Bis zu 28 Grad am Sonntag, es war der bislang heißeste Tag des Jahres – da zog es Tausende Ausflügler nach draußen. Voll war es vor allem am Maschsee und am Steinhuder Meer. Viele waren ohne Masken unterwegs, trotz Durchsagen der Polizei.

Eigentlich gilt am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und am Nordufer eine Maskenpflicht. Doch der Schutz hing oftmals lediglich am Handgelenk oder unter dem Kinn. „Es ist einfach zu heiß für die Maske“, entgegnete ein 42-Jähriger. „Wie soll ich sonst mein Eis essen?“, fragte eine 19-Jährige.

Polizei muss an Masken erinnern

Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräfte am Maschsee unterwegs, um die Menschen auf die Maskenpflicht aufmerksam zu machen. Sobald sich die Einsatzkräfte näherten, wurde vielerorts schnell die Maske hochgezogen. Auch der persönlichen Aufforderung der Polizeibeamten, die Maske aufzusetzen, folgten die meisten Ausflügler – entfernten sich die Beamten, setzen sie die Maske jedoch meist wieder ab.

„Situation macht mir Angst“

„Ich fühle mich wie ein Außerirdischer“, sagte der 30-jährige Sascha aus der Südstadt. Er trug während seines Spaziergangs ausnahmslos die Maske: „Dafür wurde ich aber wirklich schräg angeguckt“, sagte er weiter. Ergün Özbicer war ebenfalls einer der wenigen, der mit Maske in der Sonne spazierte: „Die Situation am Maschsee macht mir wirklich Angst“, sagte er, „weil wir die Corona-Pandemie so niemals eingedämmt bekommen.“ Er sei noch nicht geimpft und fürchte sich hier vor einer Infektion. „Die Leute stehen viel zu eng, tragen keine Maske und die Polizei tut nichts“, sagte er und wirkte wütend.

Doch laut Polizei gab es durchaus Strafen: „Wenn Personen mehrfach ohne Maske angetroffen werden, gibt es eine Ordnungswidrigkeit“, informierte eine Sprecherin der Polizei am Sonntagnachmittag. Dazu diene die Identitätsfeststellung. Die Ordnungswidrigkeit werde dann an die Stadt Hannover und das Gesundheitsamt weitergeleitet.

Kostenlose Tests am Ufer

So genossen Spaziergänger die Sonnenstrahlen, aßen ihr erstes Eis. „Schöner kann man es nicht haben“, sagte die 22-jährige Nana, die mit ihren Geschwistern Jacki und Richard sowie Mutter Ulla den Muttertag unweit vom Pier 51 auf einer Picknickdecke feierte. Auf dem Steg hielten sie Abstand zu den Menschen, konnten die Corona-Pandemie für einen Nachmittag vergessen.

Am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer bot Philip Claus (22) kostenlose Corona-Tests an, doch nur 60 Personen hätten sich bis zum Nachmittag am Maschsee mit einem Rachenabstirch auf Corona testen lassen: „Das ist nicht viel, wenn man beachtet, wie viel hier los ist“, so Claus. Der Student hatte sich mehr erhofft: „Es würde den Menschen ja dabei helfen, risikofrei ihren Spaziergang zu genießen“, sagte er, „vor allem weil sie ja augenscheinlich auch ihre Maske nicht tragen wollen.“

Abstand war nicht immer einhaltbar

Immerhin: Am Nordufer trugen deutlich mehr Spaziergängerinnen und Spaziergänger ihre Maske. Drei Einsatzwagen der Polizei waren dort unterwegs und übertrugen die Durchsage zur Maskenpflicht. Doch bei der Masse an Ausflüglern, war auch dort nicht immer der Abstand einzuhalten. Dicht nebeneinander saßen Gruppen aus Erwachsenen mit mitgebrachten Getränken und Kühlboxen, ihren Blick auf die Stand-Up-Paddleboards und Tretboote auf dem glitzernden Wasser gerichtet.

„Es ist so toll, dass es endlich sommerlich ist“, sagte eine 44-Jährige aus Hildesheim. Mit zwei Freundinnen stand sie in einer Schlange mit rund 20 anderen Personen am Yachthafen an. Für acht Euro verlieh Kristine Affelt dort Tretboote für eine halbe Stunde. „Ich bin total zufrieden, weil unsere Kundinnen und Kunden gut aufpassen und sich an die Corona-Maßnahmen halten“, sagte Affelt. Um eines der 16 Tretboote oder 10 Ruderboote des Yachthafens ausleihen zu können, wurde neben Maske und Abstand auch geprüft, ob die Personen, die sich gemeinsam ein Boot leihen wollten, in einem Haushalt leben: „Dafür nutzen wir die Luca-App und das klappt super“, so Affelt.

Ohne Maske unterwegs waren Frank (76) und Uta (72) Abernetty aus Uetze: „Wir sind geimpft“, sagten die beiden sofort. „Seid wir die Doppel-Impfung haben, fühlen wir uns richtig befreit und sicher“, erzählte das Ehepaar. Die Corona-Impfung könne hoffentlich bald auch für die Jüngeren dazu beitragen, dass alles wieder ein wenig normaler anfühlt. „Wenn alle geimpft sind, braucht man die Maske an heißen Tagen am Maschsee vielleicht nicht mehr.“

Von Sophie Peschke